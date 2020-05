Trẻ mầm non, học sinh tiểu học đi học trở lại:

Trò vui vẻ hào hứng, thầy cô nâng cao tinh thần trách nhiệm

Sau 3 tháng “tam nghỉ học” để phòng, chống dịch COVID-19, ngày 4-5, trẻ mầm non, học sinh (HS) tiểu học toàn tỉnh đã đi học trở lại trong tâm thế vui vẻ, hào hứng. Các trường học triển khai đồng bộ các giải pháp để vừa nâng cao chất lượng giáo dục, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Học sinh Trường Tiểu học Quảng Phong (Quảng Xương) thực hiện sát khuẩn tay ngay tại cổng trường trước khi vào lớp học.

Ghi nhận tại một số điểm trường trên địa bàn huyện Quảng Xương cho thấy, trước khi HS quay trở lại trường học, các nhà trường đã làm tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn... và chuẩn bị phương án giãn cách bảo đảm an toàn cho HS theo yêu cầu của ngành chức năng. Khác với sự vắng lặng của những ngày trước đó, ngày 4-5, Trường Tiểu học Quảng Phong, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) đã nhộn nhịp trở lại. Từ sáng sớm, một số thầy, cô giáo đã đứng trước cổng trường chào đón các em HS trở lại trường học và thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho các em trước khi vào lớp. Các em HS trong trang phục gọn gàng, đeo khẩu trang cẩn thận, vui vẻ chấp hành những quy định về phòng, chống dịch bệnh và rất hào hứng khi trở lại trường. Em Đàm Thị Minh Châu, HS lớp 4, Trường Tiểu học Quảng Phong cho biết: “Em rất vui khi được quay trở lại trường học sau 3 tháng nghỉ học ở nhà. Đến trường em được gặp lại các bạn, thầy, cô giáo và được củng cố kiến thức các môn học mình yêu thích. Em và các bạn còn được cô giáo hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh đúng cách”. Đây cũng là cảm nhận của nhiều HS ở các trường học trong tỉnh. Hầu hết các thầy, cô giáo và các em HS đều vui vẻ, phấn khởi khi được trở lại trường.

Để thực hiện giảm và giãn HS trong lớp học, bố trí học lệch giờ theo yêu cầu của ngành chức năng, Trường Tiểu học Quảng Phong đã chia khối lớp 3, 4, 5 học buổi sáng và khối lớp 1, 2 học buổi chiều. Do sĩ số HS/lớp đông nên mỗi khối nhà trường tách ra thêm một lớp nhằm bảo đảm tiêu chí giãn cách từ 25 đến 27 HS/lớp. Cô Kiều Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Phong cho hay: “Sau khi tách lớp, toàn trường tăng thêm 5 lớp so với trước đây. Số lớp tăng trong khi nhà trường đang thiếu giáo viên nên hội đồng nhà trường đã quyết định thời gian này, 3 đồng chí trong ban giám hiệu sẽ trực tiếp tham gia đứng lớp như những giáo viên khác. Đồng thời, động viên giáo viên dạy tăng giờ để bảo đảm nội dung chương trình học”.

Tại Trường Mầm non Hoa Mai (TP Thanh Hóa), công tác đón trẻ trong ngày đầu các cháu quay trở lại trường học cũng được thực hiện nghiêm ngặt, chu đáo. Mỗi lớp có một giáo viên đón trẻ tại lớp và một giáo viên đứng ở cổng trường phối hợp với nhân viên y tế học đường thực hiện sát khuẩn, đo thân nhiệt, đón và đưa trẻ vào lớp. Để chuẩn bị cho trẻ đi học trở lại, đồng thời, tổ chức ăn bán trú, ngoài việc vệ sinh trường, lớp, khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi, nhà trường còn chú trọng vệ sinh sạch sẽ đồ dùng bán trú và vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ. Đặc biệt, thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của ngành giáo dục, trong tuần này, Trường Mầm non Hoa Mai chỉ tổ chức dạy học cho các cháu thuộc nhóm lớp 4 – 5 tuổi. Theo đó, những phòng học của nhóm nhà trẻ và mẫu giáo bé sẽ được dùng cho việc giãn cách HS trong giờ học cũng như trong lúc ngủ. Cô Lê Thị Toàn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai chia sẻ: “Sau thời gian nghỉ dài để phòng, chống dịch bệnh, nay được đón các cháu trở lại trường, các cô giáo, các bậc phụ huynh và các cháu ai cũng vui vẻ, hào hứng. Để bảo đảm giãn cách HS theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi sẽ dùng toàn bộ phòng học của nhóm nhà trẻ và mẫu giáo bé để thực hiện giãn cách các cháu HS ở các nhóm lớp đã có thông báo đi học trở lại. Huy động giáo viên phụ trách các nhóm lớp nhà trẻ và mẫu giáo bé tham gia hỗ trợ cùng các cô phụ trách nhóm lớp 4 - 5 tuổi khi thực hiện giãn cách HS. Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục, ăn, ngủ, nhà trường đều yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc việc giãn cách HS để bảo đảm an toàn cho trẻ. Đối với nhóm nhà trẻ và mẫu giáo bé hiện vẫn chưa đi học trở lại, nhà trường khuyến cáo phụ huynh nếu có điều kiện nên để con ở nhà trong thời gian này”.

Trước yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh trong trường học, khi trẻ mầm non và HS tiểu học đi học trở lại, không riêng Trường Tiểu học Quảng Phong hay Trường Mầm non Hoa Mai, tất cả các trường học ở 2 cấp học này đều chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp vừa bảo đảm yêu cầu dạy học, vừa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Những quy định như, đo thân nhiệt HS, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học, bố trí lệch giờ học, lệch giờ tan trường để bảo đảm khoảng cách an toàn được các nhà trường thực hiện nghiêm ngặt. Ở các trường tiểu học, thay vì tổ chức chào cờ tập thể dưới sân trường như thường lệ, các giáo viên hướng dẫn HS cách phòng, chống dịch bệnh. Để bảo đảm giãn cách HS, hầu hết các trường đều phân bố thời gian học đối với từng khối vào buổi sáng hoặc buổi chiều; giờ ra chơi, HS giải lao tại lớp. Ngoài ra, các trường tiểu học cũng tạm thời không tổ chức ăn bán trú. Đối với khối mầm non, do nhiều trường chưa tổ chức cho trẻ nhà trẻ và mẫu giáo bé đi học trở lại nên việc giãn cách HS cũng được thực hiện thuận lợi, hiệu quả. Tuy nhiên, qua quan sát thực tế, việc đeo khẩu trang trong quá trình học tập của HS vẫn gặp không ít khó khăn, nhất là đối với trẻ mầm non; một số trường mầm non do thiếu giáo viên nên việc đón, trả trẻ ngay tại cổng trường gặp khó khăn; ở một số trường học, vẫn còn tình trạng nhiều phụ huynh không đeo khẩu trang, không giữ đúng khoảng cách, tụ tập nói chuyện khi đến đón HS...

Đến thời điểm này, HS ở tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại. Điều này cho thấy, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã và đang được kiểm soát tốt. Nhưng, không vì thế mà chủ quan lơ là. Trái lại, công tác phòng, chống dịch trong trường học cần phải được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, đối với trẻ mầm non, HS tiểu học ý thức phòng, chống dịch bệnh của các em còn hạn chế, do đó, các nhà trường cần linh hoạt, chủ động, tích cực hơn nữa để làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, vừa nâng cao chất lượng giáo dục, vừa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Bài và ảnh: Phong Sắc