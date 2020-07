Tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Sáng 28-7, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do đồng chí Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phó trưởng BCĐ thi quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Phó trưởng BCĐ thi quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hóa, cùng các đồng chí trong BCĐ; lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10-8, theo lịch thi của Bộ GD&ĐT. Tại tỉnh Thanh Hoá, tổ chức 1 Hội đồng thi (HĐT) do Sở GD&ĐT chủ trì tổ chức cho tất cả thí sinh đăng ký dự thị tại tỉnh. Toàn tỉnh có 34.923 thí sinh đăng ký dự thi. Theo đó, toàn tỉnh bố trí 70 điểm thi với hơn 1.500 phòng thi, huy động khoảng 5.403 cán bộ tham gia công tác thi…

Đại diện BCĐ thi tỉnh Thanh Hoá báo cáo công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được BCĐ thi cấp tỉnh, các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện bảo đảm tốt nhất các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. BCĐ thi đã chỉ đạo HĐT xây dựng phương án cụ thể, chi tiết ở tất cả các khâu in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản đề thi, bài thi.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Khu vực in sao đề thi được bảo đảm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy. Phương án hỗ trợ thí sinh dự thi, bố trí chỗ trọ cho thí sinh ở xa; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các điểm thi, công tác y tế và các điều kiện cần thiết khác trong và ngoài khu vực thi cũng đã được xây dựng và chuẩn bị chu đáo...

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu đã trao đổi và làm rõ thêm với đoàn công tác về vấn đề an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho kỳ thi; vấn đề bảo đảm sức khoẻ cho cán bộ, thí sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi, đặc biệt là khi dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp; việc bảo đảm an toàn giao thông khi mưa lũ xảy ra ở các huyện miền núi; hoạt động vận chuyển đề thi…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Phó trưởng BCĐ thi quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Mai Văn Trinh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi của BCĐ thi tỉnh Thanh Hóa, đồng thời, đề nghị BCĐ thi tỉnh Thanh Hóa rà soát lại khâu đăng ký dự thi của thí sinh; trang bị đầy đủ cơ sở vật chất bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực bảo quản đề thi, khu vực lưu trữ bài thi; thực hiện tổng rà soát, kiểm tra lại hệ thống điện, ánh sáng, quạt mát ở mỗi phòng thi. Các trường học đặt làm điểm thi nếu có lắp đặt hệ thống camera giám sát đặt tại phòng học cần phải vô hiệu hóa hệ thống này.

Đồng chí Mai Văn Trinh, Phó trưởng BCĐ thi quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí lưu ý việc in phiếu trả lời trắc nghiệm phải đúng quy cách, hệ thống camera giám sát, máy tính, máy quét phục vụ làm phách, chấm thi phải được bảo đảm. Cập nhật chính xác, thường xuyên những trường hợp thí sinh vắng thi, bị đình chỉ thi. BCĐ thi cấp tỉnh cần lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất để giao phụ trách những nhiệm vụ trọng yếu của kỳ thi, đặc biệt là cán bộ phụ trách điểm trường các điểm thi, làm phách, chấm thi... Đồng thời, tăng cường tập huấn cho đội ngũ làm công tác thi; tổ chức tốt khâu ôn tập cho học sinh; đẩy mạnh công tác tuyền thông về kỳ thi; rà soát, sàng lọc học sinh đi từ vùng dịch COVID-19 trở về; xây dựng phương án dự phòng về điểm thi, phòng thi, cán bộ coi thi khi phải tổ chức thi trong điều kiện cách ly do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Phong Sắc