Thực hiện nghiêm túc việc dạy và học trong dịp tết

Tăng cường công tác quản lý, duy trì sĩ số học sinh (HS), ổn định nền nếp dạy và học, đó là yêu cầu mà Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đặt ra đối với các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh trong thời gian trước và sau các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ban quản lý nền nếp Trường THPT Quảng Xương 2 giám sát hoạt động dạy, học của các lớp trên hệ thống camera.

Những ngày này, không khí Tết Nguyên đán đã “len lỏi” khắp phố phường. Đây cũng là thời điểm các trường bước vào kỳ 2 của năm học. Vì vậy, sau khi trải qua áp lực, căng thẳng trong những ngày thi học kỳ 1, cộng với không khí tết đang cận kề, nhiều HS có biểu hiện uể oải, ngồi học không tập trung. Nhằm chấn chỉnh tình trạng HS có tư tưởng “xả hơi” muốn nghỉ tết sớm, những ngày giáp tết, các trường học đã siết chặt công tác quản lý sĩ số HS trong từng tiết học, buổi học. Theo đó, việc ổn định dạy và học dịp giáp tết được các nhà trường duy trì hiệu quả. Thầy giáo Nguyễn Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 2 (Quảng Xương) cho hay: Để duy trì sĩ số HS trong dịp giáp tết, nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định của ngành về thực hiện nghiêm túc nền nếp dạy và học đến giáo viên, HS, đồng thời, tăng cường hoạt động của ban nền nếp nhà trường. Theo đó, trong từng buổi học, giờ học, ban nền nếp nhà trường bố trí 2 giáo viên trực, thực hiện các nhiệm vụ như, điểm danh sĩ số từng lớp, giám sát việc dạy và học của giáo viên, HS qua hệ thống camera... Đặc biệt, trước khi nghỉ tết, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh thông báo tình hình, kết quả học tập của con em mình, triển khai công tác phối hợp quản lý HS trong những ngày nghỉ lễ; phối hợp với lực lượng công an huyện tổ chức tuyên truyền đến HS các nội dung bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và cho HS ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông...

Đối với Trường THCS Đồng Lộc (Hậu Lộc), nhiều năm gần đây không có tình trạng HS bỏ học, bỏ tiết trong những ngày giáp Tết Nguyên đán; nền nếp dạy và học luôn được duy trì, ổn định. Để có được kết quả trên, ngay sau khi kết thúc học kỳ 1, ban giám hiệu nhà trường đã chấn chỉnh công tác dạy và học; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, văn bản của ngành, địa phương về công tác dạy và học, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông... tới 100% giáo viên, HS dịp trước, trong và sau tết. Đặc biệt, để tránh tình trạng HS uể oải trong học tập dịp giáp tết, nhà trường yêu cầu mỗi giáo viên cần nâng cao ý thức trong quá trình giảng dạy. Cùng với việc chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy để tạo hứng thú cho HS, giáo viên phải sát sao đến từng HS trong lớp hơn. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm luôn giữ mối liên lạc chặt chẽ với phụ huynh HS, thường xuyên thông tin kịp thời về ý thức, thái độ học tập cũng như nền nếp đến lớp của các em, từ đó, có biện pháp phối hợp, uốn nắn kịp thời những trường hợp học sinh vi phạm nội quy học tập.

Ông Trịnh Văn Tâm, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết: Vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán thường xảy ra tình trạng HS nghỉ học. Vì vậy, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tổ chức quán triệt để cán bộ, giáo viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong dạy học và duy trì số lượng HS, không để xảy ra tình trạng HS tự ý bỏ tiết học, bỏ buổi học, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt đến hết năm học. Cùng với đó, tập trung nâng cao công tác chuyên môn, thực hiện dạy và học bình thường theo phân phối khung chương trình. Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị trường học, nhất là đối với các trường khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa tổ chức điều tra, nắm chắc đối tượng HS có nguy cơ nghỉ học, bỏ học để có những biện pháp động viên, giúp đỡ phù hợp, kịp thời. Quan tâm động viên, giúp đỡ đối với những giáo viên, HS có hoàn cảnh khó khăn, chủ động đề xuất, phối hợp với các đoàn thể và chính quyền địa phương hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần nhằm động viên các thầy, cô giáo, các em HS phấn đấu thi đua “dạy tốt, học tốt”.

Được biết, ngày 6-1, Sở GD&ĐT đã ban hành công văn gửi đến các đơn vị trường, phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học tổ chức phát động, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bằng nhiều hình thức sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và HS thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông; quản lý, sử dụng pháo; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, tránh các tai nạn rủi ro, thương tích... Phối hợp với hội cha mẹ HS tổ chức cho HS ký cam kết thực hiện việc đón tết an toàn, thiết thực. Trong thời gian nghỉ tết, các đơn vị, trường học phân công lãnh đạo và cán bộ trực, bảo vệ cơ quan 24/24 giờ trong ngày, có phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất của đơn vị. Sở GD&ĐT cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc ổn định nền nếp dạy, học trước và sau tết; duy trì thông suốt các hoạt động chuyên môn bảo đảm giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục ở mỗi đơn vị trường nói riêng và trong toàn ngành giáo dục nói chung.

Bài và ảnh: Phong Sắc