Thanh Hóa có 4 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng vào đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 132 thí sinh được xét miễn thi Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển thẳng trong tuyển sinh năm 2020, trong đó tỉnh Thanh Hóa có 4 thí sinh.

Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Đây là những thí sinh lớp 12 đã được triệu tập tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2020. Bộ đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện việc miễn thi với các thí sinh này theo quy định tại Khoản 1, Điều 36, Quy chế thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Đồng thời đề nghị các đại học, học viện và các trường đại học, trường cao đẳng đào tạo ngành giáo viên mầm non thực hiện việc xét tuyển thẳng đối với các thí sinh này theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học và tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Các thí sinh Thanh Hóa được miễn thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng vào đại học, đều là học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn, gồm: Tống Văn Phúc, (được triệu tập tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2020 môn Vật lý); Lê Nguyễn Minh Tường, (được triệu tập tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2020 môn Sinh học); Cao Văn Thế Anh, (được triệu tập tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2020 môn Tin học); Nguyễn Văn Đức, (được triệu tập tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2020 môn Hóa học).

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10-8, với sự đăng ký tham gia của hơn 900.000 thí sinh. Kết quả thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng xét tuyển theo điểm thi này.

