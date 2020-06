Tập trung tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Sáng 5-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, các sở, ngành liên quan, các phòng, ban chuyên môn của Sở GD&ĐT.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-8-2020. Kỳ thi được tổ chức với 5 bài thi gồm: 3 bài độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) và Khoa học xã hội (KHXH). Trong đó, bài thi tổ hợp KHTN gồm 3 môn thành phần Vật lí, Hóa học và Sinh học; bài thi tổ hợp KHXH gồm 3 môn thành phần Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân (đối với thí sinh là học sinh Giáo dục THPT); 2 môn thành phần Lịch sử, Địa lí (đối với thí sinh là học sinh Giáo dục thường xuyên). Ngoài môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm. Về thời gian làm bài thi, với môn Ngữ văn 120 phút, Toán 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp KHTN và KHXH.

Điểm mới của kỳ thi năm nay là tăng cường tự chủ của các địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương. Các cơ sở giáo dục đại học không tham gia coi thi, chấm thi, chỉ tham gia các đoàn thanh tra để thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu của kỳ thi. Ngoài các đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Thanh tra tỉnh tổ chức các đoàn thanh tra tất cả các khâu tổ chức kỳ thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Bộ GD&ĐT cũng đã xây dựng kế hoạch, thời gian triển khai các phần việc như, hoàn thành tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ thi tổ chức thi cho các Sở GD&ĐT chậm nhất ngày 10-6; các Sở GD&ĐT hoàn thành tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi trước ngày 15-6; thành lập Ban Chỉ đạo thi các cấp trước ngày 15-6; đăng ký dự thi, nhận phiếu đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống quản lý thi từ ngày 15-6 đến hết ngày 30-6; hoàn thành tập huấn phần mềm chấm thi trắc nghiệm chậm nhất ngày 10-7…

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, phát biểu thể hiện sự đồng thuận, quyết tâm trong việc tổ chức để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng quy chế.

Phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 không còn nhiều, vì vậy, các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt việc dạy học, ôn tập theo nội dung chương trình, định hướng của Bộ GD&ĐT, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Bộ trưởng Bộ GD&DT đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT các địa phương tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. Sau khi được thành lập, các thành viên trong Ban Chỉ đạo thi cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ thi cho các bộ phận làm công tác thi. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho chấm thi, coi thi, vấn đề an ninh, an toàn trong quá trình diễn ra kỳ thi. Các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi. Đối với các huyện miền núi cần xây dựng thêm phương án ứng phó với tình trạng mưa lũ có thể xảy ra. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng đề nghị các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác thông tin truyên truyền về kỳ thi.

Phong Sắc