Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona gây ra trong trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành văn bản số 134/SGDĐT-CTTT về việc chủ động ứng phó, triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra gửi các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị giáo dục thực hiện nghiêm túc các nội dung, như: Triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nội dung Công điện số 43/CĐ-BDGĐT, ngày 28-1-2020 của Bộ GD&ĐT cũng như các văn bản chỉ đạo khác về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chúng mới của vi rút Corona gây ra.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm bảo đảm sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh tại đơn vị; kịp thời phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh cũng như các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủ mới của vi rút Corona và các dịch bệnh mùa đông xuân gây ra; bảo đảm các điều kiện chăm sóc sức khỏe, vệ sinh học đường và an toàn trường học dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm cho trẻ em, học sinh; hướng dẫn thực hiện các quy định, nội quy về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong các cơ sở giáo dục. Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng. Triển khai đồng bộ các hoạt động về vệ sinh phòng bệnh tại các đơn vị; chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh; bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể cung cấp đầy đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh của lớp học...

Phong Sắc