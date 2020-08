Tăng cường đảm bảo an toàn, không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có công điện khẩn số 18/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn, không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Học sinh làm thủ tục dự thi tại điểm Trường THPT Mường Lát, chiều 8-8. (Ảnh: Hoàng Đông)

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và được thực hiện theo Quy chế mới với trách nhiệm tổ chức toàn diện của các tỉnh. Để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh diễn ra đúng quy chế, đảm bảo an ninh, an toàn và phòng, chống dịch Covid-19 tại các Điểm thi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo:

- Tăng cường lực lượng Công an chính quy và lực lượng an ninh tại địa phương để đảm bảo an ninh, an toàn trong khuôn viên và xung quanh các Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn; tuyệt đối không để xảy ra các sự việc gây mất an ninh, an toàn.

- Kiểm tra và bổ sung kịp thời các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ nơi ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi tại các Điểm thi khó khăn không đảm bảo về dịch vụ ăn nghỉ. Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi, người nhà thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi, đặc biệt thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai tham dự kỳ thi; tuyệt đối không để thí sinh phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các Điểm thi, như: vệ sinh tiêu độc khử trùng trong khuôn viên và xung quanh Điểm thi đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng chống dịch; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh như: nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, thiết bị đo thân nhiệt, phòng y tế; chuẩn bị đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế thiết yếu. Yêu cầu tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh tham dự kỳ thi phải đeo khẩu trang (các Điểm thi cung cấp cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh không mang khẩu trang khi đến Điểm thi; đối với những thí sinh sử dụng khẩu trang có dấu hiệu nghi gắn thiết bị không được phép mang vào phòng thi phải yêu cầu dùng khẩu trang do Điểm thi cung cấp); thực hiện đảm bảo giãn cách cho thí sinh trong các phòng thi; bố trí phòng thi dự phòng phù hợp với số thí sinh, phòng thi của Điểm thi; bố trí nhân viên đo thân nhiệt cho cán bộ làm công tác thi và thí sinh dự thi.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sai sót trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh và phòng chống dịch tại các Điểm thi trên địa bàn.

2. Giám đốc Công an tỉnh tăng cường lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự tại các Điểm thi trên địa bàn tỉnh; bố trí lực lượng công an chính quy bảo vệ vòng trong để bảo vệ đề thi, bài thi an toàn và lực lượng công an bảo vệ vòng ngoài tuyệt đối không để người dân tụ tập đông bên ngoài khu vực thi hoặc người không có phận sự vào khu vực thi.

3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Hội đồng thi thực hiện nghiêm túc quy chế thi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế thi tại các Điểm thi./.