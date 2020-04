Sinh viên nêu cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, ngành chức năng và toàn thể nhân dân, ngay sau khi Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 được ban hành, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cũng đã nêu cao ý thức, trách nhiệm của mình trong phòng, chống dịch, góp phần ngăn chặn sự lây lan, bùng phát của dịch bệnh.

Thay vì lên giảng đường, đến giờ học các bạn lưu học sinh Lào đang lưu trú tại khu ký túc xá Trường Đại học Hồng Đức vào mạng để học online theo chương trình đã được các thầy, cô soạn giảng.

Là một trong những đơn vị đào tạo chuyên ngành y khoa nên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa xác định rõ trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19. Vì vậy, ngay khi dịch bệnh bùng phát, nhà trường đã mở các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên toàn trường về đặc điểm của virus corona, dịch tễ học và tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống. Đối với sinh viên năm cuối, nhà trường tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc bệnh nhân, giám sát, xét nghiệm phát hiện, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; xây dựng phương án bảo hộ... nhằm giúp các em trang bị kỹ năng cần thiết để có thể hỗ trợ tốt công tác phòng, chống dịch và bảo đảm an toàn cho bản thân, cũng như sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh khi được phân công, điều động.

Em Nguyễn Thị Thùy, sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, chia sẻ: “Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, em và các bạn sinh viên khối ngành y tế cảm nhận rõ hơn sứ mệnh của bản thân khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Với kiến thức, kỹ năng đã được các thầy, cô trang bị, nếu được điều động tham gia phòng, chống dịch em sẵn sàng và quyết tâm đồng hành cùng toàn xã hội, cống hiến hết mình vì Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể, để hình ảnh chiếc áo blouse trắng càng sâu đậm trong lòng mỗi người dân”.

Cùng chung ý chí “chống dịch như chống giặc”, em Tạ Thị Hoa, sinh viên Y K4 của Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa cũng không ngần ngại bày tỏ sự mong muốn được chung tay tham gia cùng ngành y tế trong phòng, chống dịch và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Hoa cho hay: “Bên cạnh việc đào tạo kiến thức chuyên môn cho sinh viên, các thầy, cô trong trường luôn đề cao việc giáo dục ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, nếu được tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sẽ là cơ hội tốt để em thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm nghề nghiệp với cộng đồng và xã hội”. Được biết, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ về cách ly toàn xã hội, Hoa không về nhà mà chủ động ở lại Khu Nhà ở sinh viên của tỉnh nhằm bảo đảm sự an toàn cho mình và cả cộng đồng. Trong thời gian này, ngoài việc chấp hành nghiêm yêu cầu của nhà trường, ngành chức năng, Hoa còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các bạn sinh viên ở cùng ký túc thực hiện tốt nhiệm vụ giãn cách xã hội. Thường xuyên gọi điện về nhà nhắc nhở, dặn dò bố, mẹ, người thân không tập trung đông người, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn...

Đối với sinh viên Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức, Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đặc biệt là các bạn lưu học sinh Lào đang ở khu ký túc xá Trường ĐH Hồng Đức, khu nhà ở sinh viên của tỉnh, cũng đã nêu cao ý thức, trách nhiệm của mình trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Mặc dù được thông báo nghỉ học, nhưng, nhận thức được sự nguy hiểm của dịch COVID-19 gây ra nên các bạn lưu học sinh Lào đang học tại Trường ĐH Hồng Đức đều ở lại khu ký túc xá của nhà trường và thực hiện cách ly an toàn. Tại đây, các em được ban quản lý ký túc xá tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, chống dịch COVID-19, thông báo các nhiệm vụ cần làm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và được đo, theo dõi thân nhiệt hàng ngày. Em Xẻng Xô Đa, sinh viên K10, Công nghệ thông tin, Trường ĐH Hồng Đức tâm sự: “Ở trong ký túc xá sạch sẽ, an ninh tốt, không tiếp xúc với người bên ngoài nên rất an toàn. Các thầy, cô trong trường, cán bộ ban quản lý ký túc xá đã giúp đỡ sinh viên nước ngoài như chúng em rất nhiều”. Trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, Xẻng Xô Đa và các bạn trong ký túc xá đã thực hiện nghiêm túc những yêu cầu của ban quản lý, của nhà trường và ngành chức năng đưa ra. Các em không ra ngoài khi không có việc cần thiết, hàng ngày, thay vì lên giảng đường, đến giờ học các em đều vào mạng để học online theo chương trình đã được các thầy, cô soạn giảng. Các em cũng không phải đi chợ mua sắm như mọi khi mà đăng ký suất ăn với căng tin ký túc xá, tới giờ nhân viên căng tin sẽ mang cơm giao tận phòng.

Trước những thách thức và khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, là tầng lớp tiếp cận nhiều với mạng xã hội nên nhiều sinh viên đã ý thức được việc chọn lọc và có tư duy phản biện trước khi chia sẻ thông tin để tránh gây tâm lý hoang mang cho người khác. Em Lê Thị Quỳnh, xã Quảng Tâm (TP Thanh Hóa) là sinh viên Viện Y học cổ truyền (Hà Nội) đang thực hiện giãn cách xã hội tại nhà cho rằng: “Ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân nói chung, mỗi sinh viên nói riêng là rất quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Hãy hạn chế, không tới những nơi đông người trong lúc này. Hãy ngưng chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng gây tâm lý hoang mang là cách mỗi người chúng ta góp sức chống dịch lúc này”.

Bài và ảnh: Phong Sắc