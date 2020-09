Sáng nay (3/9), hơn 26.000 thí sinh vùng dịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Hôm nay (3/9), 26.014 thí sinh trên 27 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ chính thức tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2. Theo lịch của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ diễn ra từ ngày 3-4/9.

Các thí sinh sẽ dự thi tại 11 Hội đồng thi của các tỉnh/thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội. Trong đó một số địa phương hội đồng thi chỉ có 1 thí sinh tham dự đã gửi nhờ ở hội đồng khác như Nam Định, Hải Phòng..

Thí sinh dự thi vẫn có 5 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội. Đề thi do Bộ GD-ĐT xây dựng, đảm bảo độ khó dễ tương đương với đề đợt 1.

Sáng nay (3/9), các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán. Ngày 4/9, thí sinh sẽ dự thi bài thi Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội vào buổi sáng, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ. Ngày 5/9, là buổi thi dự phòng.

Lịch thi cụ thể như sau:

Việc tổ chức thi, Bộ GD-ĐT yêu cầu các hội đồng thi phải đảm bảo 2 nguyên tắc: An toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, phụ huynh học sinh; an toàn an ninh, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế thi.

Theo Bộ GD-ĐT, việc tổ chức chấm thi đợt 2 được Bộ GD-ĐT yêu cầu các hội đồng hoàn thành chậm nhất vào ngày 14/9 và ngày 16/9 công bố kết quả thi.

Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh hoàn thành chậm nhất vào ngày 25/9. Công tác nhận đơn và tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có), xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo, được thực hiện từ ngày 16/9 đến chậm nhất ngày 30/9./.

Theo VOV