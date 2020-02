Quyết tâm bài trừ tệ nạn ma túy, HIV/AIDS xâm nhập học đường

Nhiều năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong trường học, từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh về tác hại của ma túy và hiểm họa khôn lường của đại dịch HIV/AIDS.

Học sinh Trường THPT Trường Thi (TP Thanh Hóa) tham gia tìm hiểu kiến thức về phòng chống ma túy, HIV/AIDS.

Trước đây, khu vực Trường THPT Yên Định 2 (Yên Định) đứng chân, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy có nhiều diễn biến phức tạp, thế nhưng, bằng sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, Trường THPT Yên Định 2 đã ngăn chặn không để tệ nạn ma túy, HIV/AIDS xâm nhập vào học đường. Theo đại diện lãnh đạo nhà trường, để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong trường học, ngay khi bắt đầu năm học mới, nhà trường tổ chức lễ ra quân và thực hiện ký cam kết nói không với ma túy và tệ nạn xã hội trong toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh. Và, trong suốt năm học thực hiện tuyên truyền qua các hoạt động ngoại khóa để giáo viên, học sinh hiểu đúng về ma túy và những hệ lụy mà ma túy gây ra. Đặc biệt, ban giám hiệu nhà trường luôn quán triệt, trong công tác dạy học, mỗi giáo viên phải khéo léo tích hợp các vấn đề về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS vào bài học của học sinh, nhất là trong các môn học như: Sinh học, Giáo dục công dân... Nhờ vậy, nhận thức của giáo viên, học sinh về ma túy, về đại dịch HIV/AIDS được nâng lên rõ rệt.

Với phương châm phòng ngừa là cơ bản, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội là giải pháp chủ lực để loại bỏ ma túy, HIV/AIDS, tội phạm ra khỏi học đường, trong những năm học qua, Trường THPT Trường Thi (TP Thanh Hóa) luôn coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho học sinh về ma túy, tệ nạn ma túy và đại dịch HIV/AIDS. Theo đó, hằng năm, nhà trường đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chương trình giáo dục phòng chống ma túy, HIV/AIDS phù hợp. Nội dung, kiến thức về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS được nhà trường tích hợp vào nội dung các môn học liên quan, các hoạt động giáo dục ngoại khóa. Đặc biệt, vào tháng cao điểm phòng chống ma túy, HIV/AIDS hằng năm, nhà trường tổ chức mít tinh, cổ động và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tìm hiểu về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Mục tiêu và giải pháp để đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường của Trường THPT Trường Thi là tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh để phòng và tránh các tệ nạn xã hội, không ngừng kiểm tra nền nếp, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, công an và các đoàn thể xã hội khác cùng giáo dục, quản lý học sinh...

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong trường học không chỉ cho hiệu quả rõ rệt bằng tỷ lệ học sinh chăm ngoan, hạnh kiểm tốt tăng hằng năm mà chất lượng giáo dục văn hóa cũng được nâng lên đáng kể. Hầu hết đoàn viên, thanh niên, học sinh đã có những hành động tích cực, phù hợp với yêu cầu phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, gần 100% đoàn viên thanh niên, học sinh đã có những kiến thức cơ bản và thiết thực về tác hại của ma túy và đại dịch HIV/AIDS. Qua báo cáo, thống kê, hiện nay, 100% đơn vị trường học trong tỉnh không có giáo viên và học sinh liên quan đến tệ nạn ma túy; 100% trường học đều xây dựng được chương trình giáo dục phòng chống ma túy, HIV/AIDS, phòng chống tội phạm phù hợp với đặc điểm của từng trường và từng địa phương. Trong đó, nhiều đơn vị thực hiện tốt, như: Phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Hậu Lộc,... Trường THPT thị xã Bỉm Sơn, THPT Quảng Xương 1 (Quảng Xương), THPT Tĩnh Gia 2 (Tĩnh Gia)...

Mặc dù tệ nạn ma túy, HIV/AIDS vẫn diễn biến phức tạp, thế nhưng, nhờ sự chủ động, linh hoạt trong công tác tuyên truyền cùng nhiều hoạt động thiết thực được triển khai sâu rộng ở các đơn vị trường, các địa phương, phong trào phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong trường học đã mang lại hiệu ứng tích cực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy xâm nhập vào học đường cũng như gia đình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn hạnh phúc cho mỗi gia đình và xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn.

Bài và ảnh: PS