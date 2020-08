Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại huyện Thiệu Hóa và TP Thanh Hóa

Chiều 4-8, đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hoá đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại huyện Thiệu Hóa và TP Thanh Hóa.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại buổi kiểm tra điểm thi Trường THPT Lê Văn Hưu.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay huyện Thiệu Hóa có hơn 1.500 thí sinh đăng ký dự thi, các thí sinh sẽ dự thi tại điểm thi Trường THPT Thiệu Hoá, THPT Lê Văn Hưu và Trường THPT Nguyễn Quán Nho với tổng số 64 phòng thi. Trong số 3 điểm thi trên, điểm thi Trường THPT Lê Văn Hưu có số lượng phòng thi nhiều nhất là 26 phòng, với 614 thí sinh dự thi.

Kiểm tra khu vực bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi.

Tại TP Thanh Hoá, có 5 điểm thi với tổng số 128 phòng thi, số thi sinh đăng ký dự thi là gần 3.000 thí sinh. Trong đó, điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ có 34 phòng thi, với 782 thi sinh đăng ký dự thi; điểm thi Trường THPT Hàm Rồng có 36 phòng thi, với 878 thí sinh, Trường THPT Nguyễn Trãi 18 phòng thi, với 417 thí sinh đăng ký dự thi; THPT chuyên Lam Sơn có 25 phòng thi với 569 thí sinh đăng ký dự thi và điểm thi Trường THPT Tô Hiến Thành có 15 phòng thi, với 322 thí sinh đăng ký dự thi.

Kiểm tra phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi.

Với sự chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo thi huyện Thiệu Hoá, TP Thanh Hoá và ngành chức năng, đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho kỳ thi tại các điểm thi đã được thực hiện theo đúng kế hoạch, yêu cầu đặt ra.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo thi huyện Thiệu Hoá và TP Thanh Hoá cũng đã chỉ đạo các điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch; lên phương án sẵn sàng ứng phó khi phải tổ chức kỳ thi trong bối cảnh phải cách ly do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Kiểm tra khu vực bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi Trường THPT Lê Văn Hưu.

Qua kiểm tra tại các điểm thi Trường THPT Tô Hiến Thành, THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hoá) và điểm thi Trường THPT Lê Văn Hưu (Thiệu Hoá), đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hoá đánh giá cao công tác chuẩn bị về mọi mặt cho việc tổ chức kỳ thi của Ban Chỉ đạo thi huyện Thiệu Hóa và TP Thanh Hóa, đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, không chủ quan trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo thi huyện Thiệu Hóa và TP Thanh Hóa rà soát lại toàn bộ nội dung, phần việc chuẩn bị cho kỳ thi. Riêng TP Thanh Hoá là địa phương có nhiều điểm thi, số lượng thí sinh nhiều, vì vậy, Ban Chỉ đạo thi thành phố cần phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm tốt an toàn giao thông, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ thi; bảo đảm các điều kiện về điện, y tế phục vụ kỳ thi...

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong thời điểm dịch COVID – 19 diễn biến phức tạp, do đó, các địa phương, đơn vị phải chuẩn bị chu đáo các điều kiện vừa phục vụ tốt kỳ thi, vừa bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, tiếp tục rà soát, theo dõi những thí sinh đi từ vùng dịch trở về địa phương; xây dựng phương án tổ chức kỳ thi diễn ra trong bối cảnh phải cách ly do ảnh hưởng của dịch bệnh và xử lý những tình huống bất thường xảy ra.

Kiểm tra phòng thi tại điểm thi Trường THPT Tô Hiến Thành.

Được biết, trong những ngày qua, cùng với đoàn kiểm tra do đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hoá làm trưởng đoàn, tất cả các thành viên trong Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh được phân công nhiệm vụ đều đi kiểm tra trực tiếp tại 70 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh trước khi diễn ra kỳ thi.

Phong Sắc