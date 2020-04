Nỗi lo của học sinh lớp 12 trong mùa dịch COVID-19

Tất cả những kế hoạch, dự định cho kỳ thi THPT quốc gia 2020 bị trì hoãn bởi dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lo lắng. Giải pháp duy nhất hiện nay của học sinh là tự học và học trực tuyến tại nhà. Thế nhưng, phương pháp học này vẫn còn những bất cập và chưa thực sự mang lại hiệu quả cao.

Dù đang nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, nhưng các em học sinh lớp 12 vẫn đang tích cực tự học tại nhà và học trực tuyến qua mạng Internet.

Em Cao Thị Chi, học sinh lớp 12, Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), chia sẻ: Những năm trước, thời gian này, học sinh lớp 12 đã hoàn thành hết việc đăng ký hồ sơ dự thi, tập trung tăng tốc ôn luyện. Tuy nhiên năm nay, do dịch bệnh nên các kế hoạch cho kỳ thi của các em bị đảo lộn. Nghỉ học ở nhà, em chủ yếu tự học và học trực tuyến theo lịch của các thầy cô giáo. Tuy nhiên, việc học tại nhà không tránh khỏi sự lơ là do không được thầy cô nhắc nhở, răn đe. Nền nếp học tập không được duy trì do có nhiều lúc không tự giác. Bên cạnh đó, việc học trực tuyến còn hạn chế do lớp học đông học sinh nên ít có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh. Thời gian đầu mới nghỉ học, vốn kiến thức của em có dấu hiệu tụt dốc qua đánh giá từ những bài kiểm tra cô giáo giao trên mạng. Em đã rất lo lắng. Thời gian này em đã dần quen với cách học mới và tập trung học tập hơn.

“Hiện nay, có nhiều luồng thông tin về kỳ thi THPT quốc gia, xét tuyển đại học và chưa có thông tin chính thức khiến cho các em rất lo lắng nhưng cũng chỉ biết... chờ đợi. Em mong dịch bệnh qua nhanh để các em sớm được trở lại trường hoàn thành chương trình học, có thời gian tập trung ôn luyện để yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới” - em Chi nói.

Không chỉ học sinh lo lắng, các thầy cô giáo cũng “đứng ngồi không yên” vì lo cho học trò của mình. Kỳ thi cuối cấp quyết định tương lai của học sinh, nên dù ở nhà nhưng các thầy cô đang cố gắng truyền tải kiến thức đến học sinh, giúp các em giữ vững nền nếp học tập.

Thầy giáo Nguyễn Văn Lâm, Phó hiệu trưởng Trường THPT Triệu Sơn 1 (huyện Triệu Sơn), cho biết: Năm học này, nhà trường có 450 học sinh lớp 12. Từ ngày học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhà trường đã triển khai học online nhằm giúp các em ôn luyện, đảm bảo nắm vững kiến thức đã học. Nhà trường đã phân công giáo viên bộ môn có phương án ôn tập, soạn bài tập để giao cho học sinh học tại nhà. Đồng thời triển khai học trực tuyến để giúp các em bổ sung kiến thức, giải đáp những vướng mắc cho các em trong quá trình học tập tại nhà. Tuy nhiên, việc học trực tuyến có những khó khăn do không được tương tác trực tiếp với thầy cô giáo, việc quản lý học sinh cũng khó và phụ thuộc chủ yếu vào ý thức tự giác của học sinh. Trong khi đó, đường truyền Internet nhiều lúc không ổn định dẫn đến hiệu quả học tập chưa cao.

Tại các huyện miền núi, việc triển khai học trực tuyến tại nhà cho học sinh còn gặp khó khăn hơn do phụ thuộc điều kiện của học sinh. Thầy giáo Nguyễn Minh Đạo, Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn, cho biết: Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), nhà trường cũng đã triển khai dạy trực tuyến cho học sinh, đặc biệt học sinh lớp 12. Tuy nhiên, do đặc thù là huyện miền núi có nhiều xã vùng sâu, vùng xa khó khăn nên mạng Internet không ổn định. Năm học này, nhà trường có hơn 200 học sinh lớp 12, phần lớn nhà các em ở xa trung tâm huyện. Nhiều em điều kiện khó khăn không có điện thoại thông minh, không có máy tính, không có mạng Internet... khiến việc tiếp cận học trực tuyến gặp nhiều khó khăn. Chỉ có một số ít các em học sinh ở thị trấn và ven thị trấn là có thể tham gia học trực tuyến dễ dàng hơn.

“Song song dạy học trực tuyến, các thầy cô giáo bộ môn nhà trường cũng lập các nhóm học sinh để tương tác qua zalo bằng cách giao bài tập cho các em, sau đó các em gửi bài tập lại để các thầy cô kiểm tra. Qua nhóm zalo, thầy cô có thể giải đáp những thắc mắc cho các em. Bên cạnh đó, nhà trường kết nối các em học sinh trong cùng một xã để hỗ trợ nhau phương tiện học tập và học tập trực tuyến theo nhóm...” - thầy Nguyễn Minh Đạo cho biết thêm.

Điều kiện học tập khó khăn, môi trường học tập không theo nền nếp học đường... đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả học tập tại nhà của đa số các em học sinh. Hiện nay, các nhà trường đang chờ công bố chính thức của Bộ GD&ĐT về kỳ thi THPT quốc gia để từ đó có định hướng ôn tập cho học sinh. Tuy nhiên, hầu hết các nhà trường đều đã chuẩn bị phương án ôn tập cho học sinh ngay khi các em quay lại trường. Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo chương trình học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, nhà trường sẽ hỗ trợ tối đa để giúp các em học sinh học tập, củng cố kiến thức và vững tin bước vào kỳ thi.

Theo ông Hoàng Văn Giao, Phó trưởng Phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT, nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch COVID–19, Sở GD&ĐT đã có nhiều văn bản hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh. Đặc biệt đối với học sinh lớp 12 chuẩn bị thi THPT quốc gia, các nhà trường tăng cường ôn tập tại nhà cho học sinh. Bên cạnh hình thức dạy học trực tuyến, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và các đơn vị liên quan triển khai “Dạy học trên truyền hình” cho học sinh lớp 9 và 12. Thời gian tổ chức là 8 tuần (từ ngày 20-4 đến 14-6) với nội dung dạy học theo hướng dẫn giảm tải chương trình của Bộ GD&ĐT. Sở GD&ĐT sẽ lựa chọn những giáo viên cốt cán cấp tỉnh thực hiện các bài giảng trên truyền hình. Trong quá trình dạy học trên truyền hình, giáo viên sẽ có đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh; sau khi học sinh đi học trở lại, nhà trường sẽ đánh giá định kỳ và cuối kỳ. Việc dạy học trên truyền hình sẽ giúp học sinh trong toàn tỉnh được học tập kể cả những học sinh ở những nơi vùng sâu, vùng xa khó khăn nhất.

Bài và ảnh: Hoàng Giang