Nhân Ngày khuyến học Việt Nam 2-10

Nhân thêm những tấm lòng hảo tâm, những hành động tâm huyết vì tương lai thế hệ trẻ

Ngày 16-9-2008, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1271/QĐ-TTg, lấy ngày 2-10 hằng năm là Ngày Khuyến học Việt Nam để động viên các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT); tôn vinh những gương sáng hiếu học, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác KHKT.

Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và Công ty Xi măng Long Sơn trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Không phải chỉ đến khi có Ngày Khuyến học Việt Nam (2-10) thì hoạt động KHKT trong cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng mới được thực hiện mà từ lâu, hoạt động KHKT đã trở thành phong trào rộng lớn, phát triển rộng khắp trong cả nước. Tuy nhiên, sự ra đời của Ngày Khuyến học Việt Nam đã làm phong trào KHKT chuyển mình mạnh mẽ. Không ít học sinh, nhất là học sinh nghèo, học sinh gia đình chính sách, học sinh giỏi đã được thụ hưởng từ kết quả của phong trào KHKT. Ở tỉnh Thanh Hóa, nhiều năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, nỗ lực của các cấp hội khuyến học (HKH) và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, phong trào KHKT đã phát triển mạnh mẽ từ nơi thuận lợi đến vùng khó khăn. Đặc biệt, bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và những cách làm sáng tạo, các cấp HKH trong tỉnh đã tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về xây dựng XHHT, đẩy mạnh phong trào KHKT. Theo thống kê của HKH tỉnh, hiện nay, các cấp HKH đã thu hút hơn 957.300 hội viên tham gia công tác KHKT, chiếm trên 26,3% dân số toàn tỉnh. Sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân đã đưa phong trào KHKT của tỉnh phát triển sâu rộng, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Trên cơ sở đó, các cấp HKH đã tích cực huy động mọi nguồn lực hỗ trợ các mặt hoạt động của khuyến học như, vận động học sinh ra lớp, ngăn chặn học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục học, xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập (CĐHT), đặc biệt là công tác xây dựng quỹ khuyến học (QKH) nhằm động viên, khuyến khích, hỗ trợ học sinh trong học tập, rèn luyện.

Theo đánh giá của HKH tỉnh, nhờ tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, đồng thời, tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền ban hành nghị quyết về phát triển, xây dựng quỹ nên công tác xây dựng QKH trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay, QKH toàn tỉnh đã đạt gần 270 tỷ đồng. Trong đó, nhiều huyện có số quỹ từ 5 đến trên 10 tỷ đồng, như: Hoằng Hóa, Yên Định, Nông Cống, Hậu Lộc, thị xã Nghi Sơn, TP Thanh Hóa... QKH cấp xã cũng tăng nhanh, trong đó nhiều xã có số QKH lớn, như: Định Tân (Yên Định) 2,8 tỷ đồng; Ngư Lộc (Hậu Lộc) trên 2 tỷ đồng, thị trấn Nông Cống (Nông Cống) 1,2 tỷ đồng; Tân Ninh (Triệu Sơn) 1,3 tỷ đồng... Cùng với các đơn vị, đoàn thể, QKH Thanh Hóa còn ghi nhận sự đóng góp của con em xa quê có tấm lòng hảo tâm, luôn hướng về quê hương. Trong đó, phải kể đến QKH Doãn Tới, do doanh nhân Doãn Tới, Tổng Giám đốc Tập đoàn xuất khẩu thủy sản Nam Việt dành 1 triệu USD xây dựng quỹ. Từ khi thành lập và đi vào hoạt động (năm 2008) đến nay, ban điều hành quỹ đã trao học bổng và thưởng cho hơn 20.000 học sinh, sinh viên (HSSV) nghèo vượt khó học giỏi; HSSV có thành tích cao đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, khu vực và cán bộ quản lý giỏi, giáo viên dạy giỏi làm khuyến học xuất sắc với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Gia đình Giáo sư Lê Viết Ly mỗi năm dành 1 tỷ đồng trao thưởng cho HSSV nghèo, đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi. QKH Nguyễn Đan Quế do Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Công ty CP Him Lam và Công ty TNHH Tin học và Thương mại Hồng Cơ đồng sáng lập cũng có chân quỹ 6,6 tỷ đồng... Từ các nguồn quỹ trên, mỗi năm, các cấp HKH trong tỉnh đã khen thưởng, cấp học bổng cho hàng trăm nghìn lượt HSSV có thành tích trong học tập; trao thưởng cho hàng nghìn lượt giáo viên, cán bộ làm công tác khuyến học giỏi, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng XHHT không ngừng phát triển. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp HKH trong tỉnh đã cấp học bổng và hỗ trợ cho trên 38.350 HSSV với số tiền hơn 21,1 tỷ đồng; khen thưởng cho 96.256 HSSV, giáo viên với số tiền trên 27,1 tỷ đồng.

Phong trào KHKT ở tỉnh ta không dừng lại ở hoạt động xây dựng QKH hay hoạt động hỗ trợ nhà trường mà còn được lan tỏa và nhân rộng thông qua các mô hình tiêu biểu như: gia đình học tập (GĐHT), dòng họ học tập (DHHT), CĐHT, đơn vị học tập (ĐVHT). Từ đó, những gia đình, dòng họ, làng, bản vốn nghèo khó ít được học đã vượt lên chính mình, biến những điều không thể thành có thể bằng chính nghị lực và quyết tâm không chịu dốt, chịu nghèo. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có hơn 644.900 gia đình được công nhận GĐHT; 6.372 dòng họ được công nhận DHHT; 2.125 đơn vị được công nhận ĐVHT. Đây được xem là tiền đề quan trọng để xây dựng XHHT từ cơ sở.

Có thể thấy, phong trào KHKT ở tỉnh ta trong nhiều năm qua đã bắt đúng mạch nguồn của cuộc sống, ăn sâu bám rễ vào đời sống hàng triệu người dân, hàng vạn gia đình, hàng ngàn dòng họ, làng, bản, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học... Hoạt động KHKT được Nhân dân đồng tình ủng hộ không đơn thuần vì giá trị vật chất mà trước hết là những gia đình nghèo, học sinh nghèo hiếu học, các thầy cô giáo có thêm chỗ dựa tinh thần, tăng thêm niềm tin để tiếp tục vượt khó vươn lên thi đua dạy tốt, học tốt. Đặc biệt, sự ra đời của Ngày Khuyến học Việt Nam không chỉ thúc giục hàng triệu hội viên HKH trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh thêm tự tin, hăng hái với những việc làm đầy ý nghĩa của mình mà còn là lời hiệu triệu để nhân thêm những tấm lòng hảo tâm, những hành động tâm huyết vì tương lai thế hệ trẻ.

