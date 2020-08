Ngày thi thứ nhất, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Thanh Hóa diễn ra an toàn

Chiều 9-8, các thí sinh (TS) bước vào môn thi thứ hai của ngày thi thứ nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với môn thi Toán, thời gian làm bài 90 phút.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra, kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Đông Sơn I (Đông Sơn)

Trong buổi thi thứ hai, đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đi kiểm tra công tác thi tại một số điểm thi thuộc huyện Đông Sơn và Triệu Sơn.

Kiểm tra phiếu trả lời trắc nghiệm trước khi phát cho TS.

Ghi nhận từ công tác thanh tra cho thấy, do làm tốt khâu chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đồng thời quán triệt nghiêm túc quy chế thi nên việc làm bài của TS, công tác coi thi tại các điểm thi diễn ra nghiêm túc, an ninh, trật tự được bảo đảm. Các hoạt động phòng, chống dịch cũng được lực lượng làm nhiệm vụ thi, TS thực hiện nghiêm túc. Trong đó, điểm thi Trường THPT Triệu Sơn I (Triệu Sơn) đã mua 3.000 khẩu trang phát cho tất cả các TS trong mỗi buổi thi, vừa bảo đảm khâu phòng, chống dịch, vừa tránh tình trạng sử dụng công nghệ cao từ việc đeo khẩu trang.

TS tại điểm thi Trường THPT Triệu Sơn I (Triệu Sơn) trong buổi thi môn Toán.

Qua công tác thanh tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm lưu ý các điểm thi quán triệt đến cán bộ, lực lượng làm nhiệm vụ thi thực hiện nghiêm quy chế thi, bảo đảm an toàn kỳ thi và an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí nhấn mạnh, ngày thi thứ 2 cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi với nhiều môn thi thành phần, vì vậy, các điểm thi, cán bộ làm công tác thi cần nêu cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện tốt nội dung của Công điện khẩn số 18/CĐ-UBND, ngày 8-8-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn, không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Kiểm tra niêm yết danh sách phòng thi tại điểm thi Trường THPT Triệu Sơn I.

Thông tin từ Sở GD&ĐT cho biết, kết thúc buổi thi thứ hai, tại 70 điểm thi trong toàn tỉnh có 114 thí sinh vắng thi; 1 thí sinh tại điểm Trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hóa) bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi; không có giám thị coi thi vi phạm quy chế. Toàn tỉnh lập thêm 2 phòng thi dự phòng cho 2 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Lê Lai (Ngọc Lặc) và điểm thi Trường THPT Mường Lát.

Như vậy, kết thúc ngày thi thứ nhất của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ở môn Ngữ văn toàn tỉnh có 112 TS vắng thi, ở môn Toán có 114 TS vắng thi; 2 thí sinh bị đình chỉ thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi môn Ngữ văn và môn Toán đều đạt 99,67%.

Ngày mai, 10-8, buổi sáng thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội và tổ hợp khoa học tự nhiên, thời gian làm bài 150 phút. Buổi chiều, thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Phong Sắc