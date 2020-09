(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14 - 9, Công an Thị xã Nghi Sơn phối hợp với Công ty Hon đa Đức Anh (Chi nhánh thị xã Nghi Sơn) và Trường THPT Tĩnh Gia 1 đã tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy và tập huấn kiến thức về an toàn giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn cho trên 1.800 học sinh.

{publishtime} {title} {lead} {title} Nâng cao kiến thức phòng, chống ma túy và lái xe an toàn cho học sinh Ngày 14 - 9, Công an Thị xã Nghi Sơn phối hợp với Công ty Hon đa Đức Anh (Chi nhánh thị xã Nghi Sơn) và Trường THPT Tĩnh Gia 1 đã tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy và tập huấn kiến thức về an toàn giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn cho trên 1.800 học sinh. Các em học sinh đã được đại diện Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thị xã Nghi Sơn thông tin về những vấn đề như: Tình hình người nghiện ma túy; hiểm hoạ của ma tuý; các loại ma tuý mới gây tác hại đến hệ thần kinh; dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy; kỹ năng và phương pháp phòng, chống cho bản thân, gia đình và cộng đồng; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, trường học, xã hội trong phòng, chống ma túy. Đại diện Đội Sảnh sát giao thông thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã trong thời gian qua. Trao đổi một số lỗi thường gặp mà người tham gia giao thông, nhất là học sinh mắc phải. Đồng thời hướng dẫn một số kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông. Các em học sinh còn được tham gia giao lưu, trao đổi, chia sẻ những hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ cũng như ý thức, trách nhiệm của học sinh khi tham gia giao thông trên đường; trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến Luật Giao thông đường bộ. Việc tuyên truyền, phổ biến không chỉ góp phần nâng cao kiến thức về phòng, chống ma túy và an toàn giao thông, mà còn trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, xây dựng nếp sống văn hoá giao thông cho học sinh, nâng cao kiến thức về phòng, chống ma túy, từ đó góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi học đường. Sỹ Thành

