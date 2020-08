Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Trường Tiểu học Xuân Phú

Hoạt động “Ngày hội đọc sách” của học sinh Trường Tiểu học Xuân Phú.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tâm huyết với nghề, những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phú (Thọ Xuân) đã đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành giáo dục huyện nhà.

Xuân Phú là xã đặc biệt khó khăn của huyện Thọ Xuân với gần 70% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, trong những năm qua, ban giám hiệu Trường Tiểu học Xuân Phú đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Đến nay, so với các trường trên cùng địa bàn, cơ sở vật chất của nhà trường đã có bước vượt trội với khuôn viên sân trường được quy hoạch khang trang, sạch, đẹp, an toàn; hệ thống camera, tivi màn hình lớn có kết nối internet được lắp đặt tại toàn bộ các phòng học thuận tiện cho việc quản lý và giảng dạy giáo án điện tử của giáo viên. Thư viện nhà trường được trang bị 16 máy tính kết nối internet bảo đảm phục vụ tốt cho việc đọc và tra cứu tài liệu của giáo viên và học sinh (HS), có không gian đọc theo mô hình thư viện thân thiện “Room to read”...

Hiện nay, 100% cán bộ, giáo viên nhà trường đều đạt trình độ trên chuẩn. Trong những năm gần đây, nhiều thầy, cô đạt giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; nhiều lượt cán bộ quản lý, giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen...

Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư đúng mức, đội ngũ cán bộ, giáo viên bảo đảm về số lượng và trình độ chuyên môn là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Theo đó, tập thể sư phạm Trường Tiểu học Xuân Phú đã đồng tâm, hợp lực thực hiện nhiều giải pháp thiết thực như, đổi mới phương pháp dạy và học, chăm lo bồi dưỡng HS giỏi, HS năng khiếu, phụ đạo HS yếu kém, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy... từng bước nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Đặc biệt, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo triển khai hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ (CLB), như, CLB Toán, CLB tiếng Việt, tiếng Anh, CLB thể dục, thể thao... Lựa chọn những giáo viên giỏi, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm để phụ trách các CLB theo từng khối lớp, từng tháng với các chủ đề, chủ điểm khác nhau. Thông qua hoạt động của các CLB giúp HS phát huy năng lực của mình theo sở thích và cũng là cơ sở vững chắc cho các em học tập tốt, rèn luyện tốt ở các lớp học, bậc học tiếp theo.

Không chỉ quan tâm đến dạy chữ, Trường Tiểu học Xuân Phú còn chú trọng rèn luyện nhân cách, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho các em HS thông qua thực hiện các phong trào thi đua, như: “Giúp bạn nghèo vượt khó”; “Xuân ấm yêu thương”, các hoạt động ngoại khóa... Ngoài ra, hằng năm, nhà trường kêu gọi các nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia ủng hộ, giúp đỡ HS nghèo vượt khó học giỏi với số tiền lên đến 80 triệu đồng/năm; liên hệ với các cửa hiệu cắt tóc trên địa bàn xã tổ chức cắt tóc miễn phí cho hàng trăm HS. Việc làm thiết thực, ý nghĩa này đã lan tỏa ra nhiều trường học khác trong huyện.

Cô giáo Mai Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phú, cho hay: Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, HS, chất lượng giáo dục của nhà trường trong những năm qua luôn ổn định và phát triển với tỷ lệ HS hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập luôn chiếm từ 60-70%; 100% HS hoàn thành chương trình lớp học và cấp học. Bên cạnh đó, nhà trường còn ghi dấu bởi thành tích xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa, thể dục, thể thao như, đạt giải nhất, nhì cấp huyện, cấp tỉnh cuộc thi kể chuyện và tiếng hát HS tiểu học; cuộc thi Chỉ huy Đội – Phụ trách Sao giỏi; giao lưu aerobic. Năm 2019, liên đội nhà trường tham gia giao lưu “Phòng chống đuối nước” khu vực Bắc miền Trung đạt giải nhì...

Với những thành tích đạt được trong hoạt động dạy và học, từ năm 2015 đến nay, Trường Tiểu học Xuân Phú luôn được công nhận là tập thể lao động xuất sắc và nhiều năm liên tục được nhận Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh; được UBND tỉnh công nhận là “Cơ quan kiểu mẫu”, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen... Đây vừa là vinh dự, vừa là động lực để tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục.

P.S