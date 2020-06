Lực lượng vũ trang với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thực hiện chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (KHKT XDXHHT) giữa Hội Khuyến học (HKH) tỉnh với lực lượng vũ trang giai đoạn 2016-2021, những năm qua cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở HKH trực thuộc đẩy mạnh công tác KHKT XDXHHT; xây dựng đơn vị đạt “Đơn vị học tập”; chăm lo việc học cho người lớn; đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ giáo dục trong trường học, cộng đồng... Qua thực hiện chương trình phối hợp, đã thúc đẩy phong trào KHKT, xây dựng “Đơn vị học tập” trong các đơn vị lực lượng vũ trang ngày càng phát triển.

Hội Khuyến học tỉnh tổng kết chương trình phối hợp năm 2019 với lực lượng vũ trang tỉnh.

Bám sát nội dung chương trình phối hợp, căn cứ vào tình hình thực tế, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện phong trào KHKT, xây dựng “Đơn vị học tập”, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời thực hiện nghiêm túc Kết luận số 49/KL-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KHKT XDXHHT”. Thường xuyên tổ chức biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KHKT, trong tự học, huấn luyện; khen thưởng cán bộ, chiến sĩ có sáng kiến kinh nghiệm, có đề tài khoa học và học các văn bằng cao; gặp mặt, biểu dương con cán bộ, chiến sĩ có thành tích trong học tập... Thông qua các hoạt động trong công tác tuyên truyền và biểu dương, khen thưởng giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn về công tác KHKT XDXHHT, nhất là việc tự học của người lớn, từ đó tạo ý thức tự giác, trách nhiệm đối với việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời, XDXHHT và “Đơn vị học tập” trong cán bộ, chiến sĩ. Công tác xây dựng quỹ khuyến học và sử dụng quỹ luôn được các đơn vị quan tâm và sử dụng hiệu quả. 100% các đơn vị đều có quỹ khuyến học (bình quân mỗi cán bộ, chiến sĩ một ngày lương/năm); đồng thời tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ khuyến học chung của tỉnh, nhất là trong dịp Tết khuyến học... Từ nguồn qũy khuyến học thu được, từ năm 2019 đến hết quý I-2020 các đơn vị đã tổ chức gặp mặt, biểu dương, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng và con đạt thành tích cao trong công tác, học tập với tổng số tiền gần 800 triệu đồng.

Cùng với công tác tuyên truyền, xây dựng quỹ khuyến học, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị luôn quan tâm, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của HKH. Đến tháng 3-2020 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 9 HKH cơ sở, 20 chi hội trực thuộc HKH cơ sở; Công an tỉnh có 54 tổ chức hội cơ sở; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có 28 chi hội trực thuộc. Các HKH và chi hội thường xuyên động viên, khuyến khích, tạo mọi điều kiện để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, tự học, gắn việc tự học với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Một số đơn vị trực thuộc đã triển khai xây dựng “Đơn vị học tập” và động viên cán bộ, chiến sĩ đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 100% HKH cơ sở, quân nhân, công nhân viên quốc phòng đăng ký được công nhận “Gia đình học tập”, có 50% gia đình đạt “Gia đình học tập”, 30% đơn vị đạt “Đơn vị học tập”... Các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, chế độ học tập tại chức, tích cực tham gia các hội thi, hội thao, nghiên cứu đề tài, sáng kiến kỹ thuật, quân số tham gia huấn luyện luôn đảm bảo từ 99,8% trở lên. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% khá, giỏi. Cùng với chủ động tích cực học tập, huấn luyện, các đơn vị còn thường xuyên quan tâm đến hoạt động hỗ trợ giáo dục trường học và hoạt động tại các trung tâm học tập cộng đồng... Trong đó, năm 2019, các chi HKH cơ sở trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, nhất là các trung tâm học tập cộng đồng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ở các huyện biên giới trong công tác KHKT, nâng cao trình độ hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp Nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất; khảo sát và tổ chức tuyên truyền, vận động những người mù chữ và tái mù chữ đến lớp học và đã xóa mù chữ cho 26 người. Ngoài ra, các chi hội còn phối hợp với 11 huyện, thành phố biên giới, ven biển tổ chức được 11 đợt tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 1.580 lượt cán bộ thôn, bản, khu phố; phối hợp tổ chức các điểm truy cập Internet, phòng đọc sách báo tại UBND các xã, trường học, đồn biên phòng... ở khu vực biên giới, vùng biển để cán bộ, Nhân dân có điều kiện học tập và cập nhật các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các phòng chức năng của Công an tỉnh đã tặng cơ sở vật chất, tiền cho học sinh một số địa phương trong tỉnh với tổng số tiền gần 110 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng cho 125 lượt học sinh tàn tật vượt khó vươn lên, các cháu bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, các cháu có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Có thể khẳng định, với sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đối với công tác KHKT XDXHHT, đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang trong tỉnh nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc quốc phòng – an ninh trong mọi tình huống.

