Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 ở Thanh Hóa: Nghiêm túc, an toàn, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh

Nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh - kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 ở Thanh Hóa đã thực hiện trọn vẹn mục tiêu đề ra.

Thí sinh làm bài thi tại điểm thi Trường THPT Đông Sơn 1.

Đây thực sự là kỳ thi đặc biệt, đáng nhớ đối với các thí sinh, phụ huynh và giáo viên khi diễn ra muộn hơn 1,5 tháng so với những năm học trước, vào đúng những ngày cao điểm của đợt nắng nóng kéo dài hơn 2 tháng qua.

Năm học 2020-2021, Thanh Hóa có hơn 36.000 thí sinh tham dự thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Sáng 17-7, thí sinh thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút; chiều 17-7 thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; sáng 18-7, thí sinh thi môn Tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút; chiều 18-7, thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn dự thi môn chuyên, thời gian làm bài 150 phút.

Hồi hộp, căng thẳng, lo lắng, có những nụ cười, niềm vui và cả những giọt nước mắt hối tiếc của thí sinh khi bài thi chưa được hoàn thành như mong muốn... nhưng các thí sinh và giáo viên đều cho rằng, nội dung kiến thức của đề thi đã thực hiện đúng theo tinh thần tinh giản chương trình sau dịch COVID-19 nhưng vẫn bảo đảm tính phân luồng học sinh.

Ở ngày thi vào các trường THPT công lập, được đánh giá là vừa tầm với học sinh trung bình, đúng trọng tâm ôn luyện. Nhiều thí sinh cảm nhận đề thi Toán vừa phải, không quá khó, có sự phân loại đối với học sinh. Đề thi Ngữ Văn thuộc về phần kiến thức cơ bản, phù hợp với sức học của nhiều học sinh. Đề thi Tiếng Anh không quá khó, bám sát chương trình đã học.

Em Bùi Ngọc Nam, học sinh Trường THCS Quang Trung chia sẻ: Đề thi Tiếng Anh không quá khó, với những kiến thức đã được ôn tập trong chương trình học, em tin các bạn cũng sẽ làm bài khá tốt. Với bản thân em, em khá tự tin về kết quả bài thi của mình.

Em Bùi Nguyễn Trúc Xuân, thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa) cho biết: Kết thúc kỳ thi, em thấy thật nhẹ nhàng thoải mái, em hoàn thành khá tốt các bài thi của mình và tự tin mình có thể đạt được nguyện vọng vào công lập.

Buổi thi chiều 18-7, 890/894 thí sinh đăng ký dự thi đã có những cuộc so tài với nhiều áp lực và sự căng thẳng trong cuộc cạnh tranh vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn với 9 môn chuyên: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh để “giành vé” cho 385 chỉ tiêu tại 11 lớp chuyên (35 học sinh/lớp chuyên, chuyên Toán và chuyên Tiếng Anh có 2 lớp). Trong đó, 3 môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất là: Tiếng Anh 213 thí sinh đăng ký trên 70 chỉ tiêu; Toán 109 thí sinh đăng ký trên 70 chỉ tiêu; Ngữ văn 106 thí sinh đăng ký trên 35 chỉ tiêu. Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận. Riêng môn tiếng Anh chuyên thi thêm kỹ năng nghe. Đề thi đều có tính phân loại cao, đòi hỏi phải đào sâu suy nghĩ và có kiến thức chắc chắn mới có thể đạt được kết quả như mong muốn.

2 ngày thi đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Tất cả các thí sinh đã dũng cảm vượt lên chính mình, thử sức trong một kỳ thi công bằng, minh bạch để vươn tới ước mơ, khát vọng đẹp đẽ nhất.

Để bảo đảm tính nghiêm túc, an toàn của kỳ thi và giúp thí sinh có thể dự thi tốt, ngành giáo dục Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực phục vụ cho kỳ thi. Toàn tỉnh thành lập 86 hội đồng coi thi với hơn 1.540 phòng thi/87 điểm thi (Hội đồng thi Trường THPT chuyên Lam Sơn có 2 điểm thi). Nhằm bảo đảm các khâu tổ chức kỳ thi diễn ra đúng quy chế, trong các buổi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra tại một số Hội đồng thi trên địa bàn tỉnh.

Đoàn thanh tra của Sở Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Đông Sơn 1.

Ông Trần Văn Hoà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Ghi nhận từ công tác thanh tra cho thấy, các khâu tổ chức của kỳ thi tại các Hội đồng thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho kỳ thi của các Hội đồng thi tốt, việc bảo quản đề thi, bài thi và thực hiện các nhiệm vụ thi bảo đảm theo yêu cầu. Các thầy, cô giáo và các bộ phận liên quan làm nhiệm vụ thi có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện đúng quy chế chuyên môn. Các em học sinh có ý thức chấp hành nghiêm quy chế thi đã đặt ra, mặc dù thời tiết nắng nóng, song các em đến phòng thi đúng giờ, tỷ lệ thí sinh đến dự thi cao.

Công tác bảo đảm “hậu cần” các điểm thi được huy động tối đa. Quán triệt tinh thần của Ban chỉ đạo, các sở ban, ngành liên quan đã bố trí đầy đủ lực lượng bảo vệ vòng trong, vòng ngoài phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.

Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng giao thông tại điểm thi Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Lực lượng thanh niên tình nguyện “tiếp sức” cho các bạn thí sinh.

Theo đó, tại các địa điểm thi, để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, lượng lượng công an đã được huy động bảo vệ trong các buổi thi, đồng thời tăng cường lực lượng phân luồng giao thông bên ngoài các điểm thi, tại các điểm nút giao thông; lực lượng thanh niên tình nguyện cũng được phân công thực hiện các hoạt động tiếp sức mùa thi để hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi… Ngành y tế góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ giáo viên coi thi và các thí sinh tại các điểm thi. Tại một số địa điểm thi, các doanh nghiệp, đơn vị cũng đồng hành cùng thí sinh và người nhà bằng việc bố trí không gian phục vụ ghế ngồi, nước uống, quạt miễn phí.

Sự đồng hành, vào cuộc của các lực lượng liên quan cũng đã tạo tâm lý an tâm đối với phụ huynh, giảm áp lực cho các thí sinh trong suốt thời gian thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Theo thống kê, có 468 thí sinh vắng mặt, 1 thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Tĩnh Gia 4 (Tĩnh Gia) bị đình chỉ thi do mang điện thoại và phòng thi; không có giám thị coi thi vi phạm quy chế thi; tỷ lệ thí sinh dự thi môn Toán đạt 98,74%; môn Ngữ văn đạt 98,72%; Tiếng Anh 98,71%; các môn chuyên đạt tỷ lệ 98,7%.

Tô Hà