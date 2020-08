Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Thanh Hóa: Bảo đảm đúng quy chế thi và an toàn phòng chống dịch COVID-19

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Thanh Hóa: Bảo đảm đúng quy chế thi và an toàn phòng chống dịchCOVID-19

Ngày 10-8, thí sinh (TS) bước vào ngày thi cuối Kỳ tốt nghiệp THPT 2020 với bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (KHTN), Khoa học Xã hội (KHXH) và bài thi môn Ngoại ngữ.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Triệu Sơn 1.

Thông tin nhanh từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa cho biết, kết thúc buổi thi sáng 10-8, đối với tổ hợp bài thi KHTN vắng 39 lượt TS; không có TS vi phạm quy chế thi; tỷ lệ TS dự thi đạt 99,86%. Đối với tổ hợp bài thi KHXH, vắng 341 lượt TS; không có TS vi phạm quy chế thi; tỷ lệ TS dự thi đạt 99,53%. Trong buổi thi này, toàn tỉnh tiếp tục duy trì 3 phòng thi dự phòng cho 6 TS ở 3 điểm thi Trường THPT Mường Lát, THPT Lương Đắc Bằng và THPT Quảng Xương 4.

Chiều cùng ngày, kết thúc môn thi Ngoại ngữ, toàn tỉnh có 110 TS vắng thi; không có TS vi phạm quy chế thi; tỷ lệ TS dự thi đạt 99,66%. Như vậy, qua 2 ngày thi, tại 70 điểm thi trong toàn tỉnh có 2 TS vi phạm quy chế thi; không có giám thị vi phạm quy chế thi; tỷ lệ TS tham dự thi ở các môn đều đạt trên 99%.

Theo đánh giá của đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên, với sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kỳ thi đã thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng quy chế và an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Để đạt được kết quả đó, trước và trong những ngày diễn ra kỳ thi, các đồng chí đại diện Bộ GD&ĐT, lãnh đạo tỉnh và Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nhiều địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, ngày 8-8-2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện khẩn số 18/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn, không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hóa, các địa phương, sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở GD&ĐT đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hóa trong việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất; nơi ăn, ở cho cán bộ làm nhiệm vụ coi thi; công tác bảo đảm an ninh, trật tự; các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho TS và cán bộ coi thi đã được chuẩn bị chu đáo và thực hiện nghiêm túc.

Duy Sơn