Huyện Tĩnh Gia tuyển dụng 216 viên chức ngành giáo dục bậc mầm non

UBND huyện Tĩnh Gia vừa có Thông báo số 587/TB-UBND, ngày 20-12-2019 về việc tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non huyện Tĩnh Gia năm 2019, với số lượng cần tuyển dụng là 216 chỉ tiêu.

Trường Mầm non thị trấn Tĩnh Gia.

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Điều 22, Luật viên chức số 58/2010/QH 12; Điều 4, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 2, Nghị Định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14-9-2015 của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập. Yêu cầu trình độ, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Mầm non, Đại học sư phạm Mầm non trở lên.

Việc tuyển dụng được được thực hiện bằng hình thức xét tuyển, qua 2 vòng, gồm: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp, thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2, phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. (Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, thời gian phỏng vấn 30 phút).

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục & Đào tạo, cơ quan UBND huyện Tĩnh Gia, đường Lê Thế Sơn, tiểu khu 1, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia. Thời gian nhận hồ sơ trong giờ hành chính, kể từ ngày 20-12-2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 20-01-2020.

Sỹ Thành