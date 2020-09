Huyện Thiệu Hóa tuyển dụng 30 viên chức ngành giáo dục

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thiệu Hóa.

Số lượng cần tuyển dụng là 30 người, trong đó vị trí việc làm cần tuyển ở bậc mầm non là 26 người, tiểu học là 4 người (Nhân viên hành chính kiêm kế toán)

Đối với giáo viên mầm non phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định, yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non, Đại học sư phạm mầm non.

Đối với nhân viên hành chính kiêm kế toán, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định, trong đó ưu tiên xét tuyển trước đối với người đang hợp đồng lao động phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thiệu Hóa trước ngày 31 - 12 - 2015 và người đang hợp đồng lao động theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Người được tuyển dụng có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 3 năm gần nhất và đáp ứng ngay được yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Trường hợp giáo viên hợp đồng lao động chưa đủ 3 năm thì trong thời gian công tác phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trường hợp còn chỉ tiêu thì xét tuyển các đối tượng còn lại theo kết quả điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có) theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

Đối với bậc tiểu học, ưu tiên xét tuyển trước đối với người đang hợp đồng lao động phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thiệu Hóa trước ngày 31 - 12 - 2015; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 3 năm gần nhất và đáp ứng ngay được yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Trường hợp còn chỉ tiêu thì xét tuyển các đối tượng còn lại theo kết quả điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có) theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát UBND huyện Thiệu Hóa thực hiện việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đảm bảo các quy định hiện hành của pháp luật; tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

BĐT