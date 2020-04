Huyện Bá Thước: Tuyển dụng 230 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

UBND tỉnh vừa có công văn về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Bá Thước.

Theo đó, đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ về kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Bá Thước; Chủ tịch UBND huyện Bá Thước xây dựng phương án và thực hiện tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định.

Cụ thể, số lượng cần tuyển dụng là 230 người; trong đó giáo viên mầm non là 192 người, giáo viên tiểu học dạy văn hóa là 26 người và giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh là 12 người.

UBND tỉnh yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển phải đảm bảo theo quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chinh nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, đối với giáo viên mầm non phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định. Trình độ chuyên môn yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm mầm non, Cao đảng Sư phạm mầm non, Đại học Sư phạm mầm non. Đối với giáo viên tiểu học phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuân chức danh nghề nghiệp giáo viên tiêu học công lập.

Về trình độ chuyên môn, giáo viên tiểu học dạy văn hóa yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm tiểu học, Cao đẳng Sư phạm tiểu học, Đại học Sư phạm tiểu học. Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Sư phạm Tiếng Anh hoặc tốt nghiệp Cao đẳng Tiếng Anh, Đại học Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm.

Về hình thức tuyển dụng, thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định. Ưu tiên xét tuyển trước đối với người đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã được Chủ tịch UBND huyện Bá Thước ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31-12-2015, trong chỉ tiêu biên chế; giáo viên mầm non đang hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/NĐ-CP ngày 26-10-2011 và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ; giáo viên đang hợp đồng giảng dạy Tiếng Anh ở bậc tiểu học theo Quyết định số 4675/QĐ-ƯBND ngày 23-11-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm liên tục gần nhất hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy.

Trường hợp còn chỉ tiêu, thì xét tuyển đến các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện Bá Thước; học sinh, sinh viên thuộc hệ cử tuyển; nếu còn chỉ tiêu thì xét đến các đối tượng còn lại theo kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu cần tuyển. Các đối tượng được tuyển vào viên chức giáo viên phải cam kết công tác ở huyện Bá Thước ít nhất 10 năm mới được xem xét thuyên chuyển công tác về các huyện miền xuôi (nếu có nguyện vọng).

