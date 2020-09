Hơn 870.000 học sinh Thanh Hóa phấn khởi bước vào năm học mới

Hòa trong không khí vui tươi của cả nước đón chào ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng 5-9, hơn 870.000 học sinh (HS) Thanh Hóa hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 – lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có trong tiền lệ của ngành giáo dục khi HS tiểu học và mầm non khai giảng ngay tại lớp học.

Lễ chào cờ tại lớp học của HS Trường Tiểu học Quảng Tâm (TP Thanh Hoá) trong ngày khai giảng đặc biệt.

Từ sáng sớm, không khí của ngày hội đến trường đã hiện hữu trong mỗi gia đình. Trên khắp các ngả đường từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng, ven biển đến trung du, miền núi đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những học sinh mặc trên mình bộ quần áo đồng phục mới, phấn khởi đến trường. Ở những trường tiểu học, dễ dàng bắt gặp ánh mắt háo hức chờ đón lễ khai giảng của những em nhỏ khi bước vào lớp 1 và ánh mắt dõi theo từng bước chân con em mình của các bậc phụ huynh dù đã đi khuất tầm. Các thầy, cô giáo cũng tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại trước yêu cầu bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch COVID-19… Tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc màu của ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Phụ huynh, học sinh trong ngày khai trường năm học mới 2020-2021.

Cùng bạn trong ngày khai trường.

Năm nay lễ khai giảng diễn ra khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Mọi biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện một cách nghiêm túc, chủ động, quyết liệt, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Theo đó, ngoài chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, vệ sinh trường, lớp, tạo cảnh quan khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp, văn minh và các điều kiện phục vụ năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường học tổ chức lễ khai giảng nội bộ, gọn nhẹ, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

Sát khuẩn tay trước khi dự lễ khai giảng năm học mới.

Không thực sự náo nhiệt như những mùa khai giảng trước, năm nay, thầy, trò Trường Tiểu học Quảng Tâm (TP Thanh Hoá) có một ngày khai giảng hết sức đặc biệt. Khuôn viên sân trường rộng gần 1.000 m2 nhưng vẻn vẹn chỉ hơn 90 HS đứng dưới cờ để thực hiện các nghi lễ của ngày khai trường, tất cả HS còn lại tập trung tại lớp học, dự khai giảng qua hệ thống loa truyền thanh của nhà trường. Thầy Nguyễn Trọng Tính, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Lễ khai giảng năm nay được các thầy, cô giáo chuẩn bị chu đáo, đơn giản, nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, trọn vẹn ý nghĩa của ngày khai trường. Chúng tôi rất tiếc là không tổ chức nghi thức đón các em HS lớp 1 như mọi năm, song, thay vào đó nhà trường đã chuẩn bị tốt công tác trang trí lớp học tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em. Việc tuân thủ quy định phòng, chống dịch, nhất là khi các em HS thực hiện các nghi thức khai giảng ngay tại lớp học đã đem lại cảm xúc mới mẻ cho cả thầy và trò trong ngày trọng đại của năm học. Với khí thế như vậy, chúng tôi càng cảm thấy trách nhiệm, quyết tâm hơn trong thực hiện các phong trào thi đua, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước”.

Niềm vui của các em HS lớp 1 Trường Tiểu học Quảng Tâm trong ngày khai giảng năm học mới.

Hơn 90 HS Trường Tiểu học Quảng Tâm đại diện cho hơn 960 HS toàn trường thực hiện nghi thức khai giảng ngoài sân trường trong điều kiện bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Cũng như các trường tiểu học và mầm non khác trong tỉnh, tại Trường Mầm non Hoằng Đồng (Hoằng Hoá), thay vì tập trung toàn trường ngoài trời, HS tập trung theo đơn vị lớp học để dự lễ khai giảng, phụ huynh HS cũng vì thế mà không tập trung đông như mọi năm để cùng con, cháu dự ngày khai trường. “Tuy không được cùng con dự ngày lễ khai giảng nhưng tôi vẫn vui vẻ và đồng tình với cách làm của nhà trường và ngành giáo dục khi dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến khó lường. Tôi tin các con sẽ có một ngày khai giảng đầy ý nghĩa và đáng nhớ” - chị Nguyễn Thị Thuỷ có con học tại Trường Mầm non Hoằng Đồng chia sẻ. Qua ghi nhận của phóng viên, Trường Mầm non Hoằng Đồng chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình ảnh, đường truyền âm thanh phục vụ cho lễ khai giảng. Các lớp học cũng được vệ sinh khử khuẩn thường xuyên và trang trí đẹp mắt tạo ấn tượng và giữ trọn vẹn cảm xúc ngày đầu năm học mới cho HS.

Các cháu học sinh Trường Mầm non Hoằng Đồng trong lễ khai giang năm học mới tại lớp học.

Để thầy, trò có ngày khai trường ý nghĩa, Trường THCS Chu Văn An (Nga Sơn) đã xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế nhà trường và bám sát sự chỉ đạo của ngành với mục tiêu “kép”, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ dạy – học, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Thầy giáo Trần Văn Dậu, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết: “Dù chương trình lễ khai giảng năm nay được xây dựng ngắn gọn, song, vẫn bảo đảm trang trọng, ý nghĩa với đầy đủ nghi thức: Chào cờ, hát quốc ca; đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS nhân ngày khai trường; đọc diễn văn chào mừng, đánh trống khai trường. Diễn văn chào mừng được chuẩn bị cô đọng, súc tích nhưng vẫn nêu bật được ý nghĩa của ngày khai trường, khích lệ các thầy, cô giáo, động viên, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện của các em HS để viết tiếp những trang sử vẻ vang của nhà trường nói riêng, ngành giáo dục tỉnh nhà nói chung”.

Toàn cảnh lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 của thầy, trò Trường THCS Chu Văn An.

Một lễ khai giảng đơn giản, gọn nhẹ được hy vọng sẽ mở đầu và đem đến những điều thiết thực, mới mẻ hơn cho một năm học mới. Có lẽ vì thế, chúng tôi đã cảm nhận được tinh thần hồ hởi, phấn chấn trên những khuôn mặt tràn đầy niềm hy vọng về những điều tốt đẹp trong năm học mới của các thầy, cô giáo, mặc dù dự báo nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Thầy Nguyễn Văn Quang, giáo viên Trường THPT Hậu Lộc 2 chia sẻ: “Tuy không khí khai giảng không tưng bừng, rộn rã như những năm trước, nhưng vẫn mang đến cho thầy, trò chúng tôi những cảm xúc lắng đọng và những dự cảm tốt đẹp về một năm học mới. Chắc chắn đây sẽ làm một lễ khai giảng đáng nhớ của cả thầy và trò. Chúng tôi sẽ cố gắng trong mọi hoàn cảnh, nỗ lực hết mình để cùng nhà trường, cùng các HS thân yêu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học”.

Hòa chung niềm vui ngày khai trường ở các huyện đồng bằng, ven biển, HS các cấp khu vực miền núi trong tỉnh cũng hân hoan, náo nức bước vào năm học mới 2020-2021 với tâm trạng đầy cảm xúc, rạng ngời niềm vui, hạnh phúc. Em Hà Thị Hằng, HS Trường THPT Lang Chánh cho hay: “Với em, mỗi buổi khai giảng là một niềm xúc cảm lẫn lộn. Nhưng riêng lễ khai giảng năm nay, em lại có chút bâng khâng, tiếc nhớ. Em sẽ cố gắng học thật tốt cũng như tuân theo mọi quy định của nhà trường, ngành chức năng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh”.

HS Trường THCS thị trấn Quan Hoá trong ngày khai giảng năm học mới.

Tại huyện Quan Hóa, không khí khai giảng đối với khối THCS và THPT vẫn được tổ chức như mọi năm, tuy vậy thời gian đã được rút ngắn, công tác tăng cường phòng chống dịch COVID-19 cũng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Để chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021, huyện Quan Hóa đã tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa, làm mới nhiều phòng học cho các trường nhất là các địa bàn khó khăn. Huyện cũng quan tâm tới các trường ở địa bàn các xã mới sáp nhập, để có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho năm học mới. Trong sáng 5-9, các trường đều tổ chức lễ khai giảng trang trọng, ngắn gọn nhưng không kém phần sôi nổi, vui tươi. Các em HS đều có ý thức tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 mà các trường triển khai.

Cô, trò Trường Tiểu học Na Mèo trong ngày khai giảng.

Năm học này, thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT, ngành giáo dục huyện Quan Sơn đặc biệt quan tâm tới ngày tựu trường cũng như khai giảng năm học mới ở tất các cấp học. Ông Lữ Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo (Quan Sơn) cho biết: “Lễ khai giảng ở các trường học năm nay khá đặc biệt, vừa thực hiện các nghi thức ngày khai trường, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch. UBND xã cũng đặc biệt quan tâm tới khối mầm non, tiểu học, nhất là các điểm trường ở các bản khó khăn như Cha Khót, Ché Lầu, Sa Ná… Đối với bản Sa Ná, bà con trong bản rất phấn khởi đưa con em mình tới trường đón năm học mới sau khi đã ổn định cuộc sống trong những ngôi nhà mới ở khu tái định cư mới. Những mất mát do lũ lụt, thiên tai năm ngoái đã lùi xa, giờ đây bà con đã yên tâm ở nơi ở mới, vững tin đưa con em mình tới trường học chữ”.

Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, song, công tác chuẩn bị của các địa phương, các trường cho ngày khai trường ở huyện vùng cao Mường Lát được thực hiện chu đáo. Bên cạnh việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngành giáo dục, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm sửa chữa trường, lớp học; vận động người dân đưa con em mình tới trường, điểm trường để dự lễ khai giảng. Nhiều trường đã tổ chức cho trẻ xem qua video bài phát biểu chào mừng năm học mới của hiệu trưởng; tư liệu một số tiết mục văn nghệ của nhà trường; giáo viên tại nhóm, lớp tổ chức hoạt động tạo không khí vui tươi cho HS…

Tiếng trống khai trường đã điểm! Năm học mới 2020-2021 bắt đầu. Mặc dù lễ khai giảng năm nay có nhiều thay đổi, ở nhiều trường học không nhộn nhịp cờ hoa, tuy nhiên, đây sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên về một mùa tựu trường thật đặc biệt với những hy vọng, thành công mới và mỗi thầy, cô giáo, các em HS toàn ngành giáo dục luôn vững bước đi lên bất chấp mọi khó khăn, gian khổ.

Phong Sắc – Mạnh Cường