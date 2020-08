Hàng trăm suất cơm miễn phí trao tay thí sinh vùng cao

Nhằm giúp đỡ thí sinh vùng cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho 3 huyện miền núi là Mường Lát, Quan Hóa và Quan Sơn để nhà trường lo việc ăn uống cho các thí sinh nhà xa điểm thi.

Cùng với thí sinh cả tỉnh, sáng nay (9-8) các thí sinh thi THPT năm 2020 tại huyện vùng biên Mường Lát đã bước vào ngày thi đầu tiên trong tiết trời dịu mát.

Cán bộ coi thi và các sĩ tử đều phải tuân thủ những quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng y tế và cán bộ thi đã tiến hành đo thân nhiệt và nhắc nhở các thi sinh đeo khẩu trang trước khi vào phòng thi.

Ông Lê Văn Tùng, phó điểm thi huyện Mường lát cho biết “Buổi thi Ngữ văn sáng nay diễn ra an toàn, không có thí sinh cũng như cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên, có 3 thi sinh vắng mặt”.

Kết thúc môn thi buổi sáng, Ban chỉ đạo thi tại điểm thi tốt nghiệp THPT tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã chuẩn bị hơn 200 suất cơm miễn phí cho các sĩ tử nhà ở xa.

Tất cả các món ăn đều được giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các mẫu thức ăn được kiểm tra và lưu mẫu trước khi phục vụ cho các thí sinh. “Ban chỉ đạo điểm thi huyện Mương Lát đã phối hợp với ngành y tế kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các quán cơm, phở, bún, bánh… tại Mường Lát, nhất là những vùng tập trung nhiều thísinh nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi”, ông Mai Xuân Giang, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát cho biết.

“Do đặc thù của huyện miền núi, đa số thí sinh đều ở xa nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các suất ăn cho các em. Ba bữa ăn gồm 2 bữa trưa và 1 bữa tối sẽ phục vụ thí sinh trong 2 ngày thi”, ông Giang cho biết thêm.

Lực lượng tình nguyện viên chuẩn bị cơm cho thí sinh.

Những suất cơm miễn phí đã giúp cho các thí sinh vùng cao yên tâm để chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo.

Không chỉ phục vụ cơm miễn phí, hàng ngàn chai nước lọc, kèm khẩu trang miễn phí cũng được chuẩn bị để hỗ trợ cho các thí sinh.

Ngoài ra, huyện Mường Lát đã bố trí hàng trăm chỗ ở miễn phí cho các thí sinh và người nhà tại Làng học sinh nằm gần địa điểm thi.

Việc phục vụ ăn, uống miễn phí đã giúp các thí sinh và người nhà thí sinh giảm bớt khó khăn trong những ngày tham dự kỳ thi, đồng thời động viên tinh thần để các thí sinh đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi.

Hoàng Đông