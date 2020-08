Ghi nhận từ phong trào xây dựng xã hội học tập

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập.

Thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập (XHHT), nhiều năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực với mục tiêu làm cho ai cũng được học hành, học thường xuyên, học suốt đời, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội mỗi địa phương.

Đóng góp vào thành tích trong xây dựng XHHT ở tỉnh ta phải kể đến hoạt động của hội khuyến học (HKH) các cấp. Trong những năm qua, các cấp HKH đã làm tốt vai trò liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài; đồng thời, tuyên truyền, vận động các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và toàn dân thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc học tập và tham gia tích cực xây dựng XHHT. Trong đó, không ít HKH được Trung ương, tỉnh đánh giá cao, như: HKH Yên Định, Hoằng Hóa, Hậu Lộc... Đặc biệt, sự hình thành và phát triển các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) đóng vai trò quan trọng trong xây dựng XHHT từ cơ sở.

Hiện nay, mạng lưới TTHTCĐ đã phủ khắp 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người, mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, mọi vùng miền với các hình thức đa dạng, linh hoạt. Theo thống kê, từ đầu năm 2020 đến nay, các TTHTCĐ trong tỉnh đã mở được gần 6.850 lớp học, thu hút 573.722 lượt người tham gia học tập ở các nội dung như, tập huấn kỹ thuật, công nghệ sản xuất, học nghề ngắn hạn gắn với tạo việc làm, hình thành gia trại, trang trại, HTX và các mô hình sản xuất, kinh doanh... Đóng góp vào kết quả trên và cho phong trào xây dựng XHHT phải kể đến TTHTCĐ xã Phú Lộc (Hậu Lộc), TTHTCĐ xã Định Tân (Yên Định), TTHTCĐ xã Lam Sơn (Ngọc Lặc)... Ngay sau khi được thành lập năm 2005, TTHTCĐ xã Lam Sơn đã tham mưu cho đảng ủy, UBND xã quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác viên là những người tâm huyết, có trình độ, năng lực, uy tín bố trí phụ trách ở các nhóm chuyên môn, như: tổ chính trị, thời sự pháp luật; tổ chuyển giao khoa học - kỹ thuật; tổ văn hóa - thể thao, sức khỏe, môi trường; tổ bổ túc văn hóa, dạy nghề, tin học, ngoại ngữ. Đồng thời, đầu tư trang bị máy tính nối mạng Internet, máy in, máy ảnh kỹ thuật số, bố trí phòng thường trực với đầy đủ hệ thống tủ sách, tủ đựng tài liệu... phục vụ các hoạt động của trung tâm. Cùng với đó, trung tâm thường xuyên khảo sát, tìm hiểu nhu cầu “cần gì học nấy” của người dân, qua đó, xây dựng kế hoạch, chương trình học tập hằng tháng, hằng quý đúng và trúng mục đích, yêu cầu đề ra. Với cách làm này, trung tâm đã thu hút tới 80% người dân tham gia học tập ở các lớp học. 5 năm gần đây, TTHTCĐ xã Lam Sơn đã tổ chức được hơn 370 lớp học, thu hút trên 18.700 lượt người tham gia ở tất cả 5 nhóm nội dung như, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật; chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; nâng cao chất lượng cuộc sống...

Bên cạnh việc học tập tại các TTHTCĐ, những hình thức học tập qua mạng Internet, đài truyền hình, qua sách báo ở các thư viện, tủ sách, bưu điện văn hóa xã... cũng được các đơn vị, địa phương quan tâm đẩy mạnh. Ở nhiều địa phương, chúng ta dễ dàng nhận thấy nhà nhà tham gia học tập, người người tham gia học tập. Nhiều người, nhiều gia đình đã nhận ra việc học tập và học tập suốt đời sẽ là chìa khóa cho mọi thành công, là yếu tố cơ bản để thoát nghèo bền vững và làm giàu. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, phong trào xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực. Qua thống kê của HKH tỉnh, đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 644.900/919.594 gia đình được công nhận gia đình học tập, đạt tỷ lệ 70,1%, tăng 34,1% so với năm 2016; 6.372/10.053 dòng họ được công nhận dòng họ học tập, đạt tỷ lệ 63,4%, tăng 15,4% so với năm 2016; 3.020/4.471 khu dân cư được công nhận cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 67,5% và 2.125/2.944 đơn vị được công nhận đơn vị học tập, đạt tỷ lệ 72,2%, tăng hơn 40% so với năm 2016. Từ kết quả trên, đầu năm 2020, HKH tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập tại 5 đơn vị gồm các huyện Bá Thước, Yên Định, Nông Cống, TP Sầm Sơn và Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với mục tiêu đưa phong trào xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực.

Có thể thấy, một XHHT cũng chứng tỏ một xã hội tiến bộ, phát triển và ổn định. Vì thế, xây dựng XHHT vừa là nhiệm vụ trước mắt vừa là yêu cầu chiến lược lâu dài của nền giáo dục, nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ trong Nhân dân, đồng thời, huy động sức mạnh toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Trong nhiều năm qua, phong trào xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh đã và đang bắt đúng mạch nguồn của cuộc sống, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ, thôn xóm nên đã mang lại những kết quả thiết thực. Tuy nhiên, để phong trào này phát huy hiệu quả hơn nữa, trong giai đoạn tới, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội và sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân.

Lê Phong