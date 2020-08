Ghi nhận từ phong trào thi đua trong ngành giáo dục huyện Đông Sơn

Trong những năm qua, kết quả thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” của ngành giáo dục huyện Đông Sơn đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong mỗi cán bộ, giáo viên (CBGV), học sinh (HS) về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) phát triển toàn diện ở các cấp học, bậc học.

Một giờ học của cô, trò Trường Tiểu học và THCS Đông Yên trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Để đạt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngành giáo dục huyện Đông Sơn đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa công tác thi đua trở thành phong trào lớn, thu hút sự tham gia của các nhà trường, đội ngũ CBGV và HS. Điển hình là thi đua “Dạy tốt, học tốt”, gắn “dạy chữ” đi đôi với “dạy người” và “dạy nghề”. Từ phong trào này bậc học mầm non trong huyện đã thực hiện nghiêm túc, sáng tạo chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ không ngừng được nâng cao. 5 năm gần đây, bậc học mầm non luôn duy trì, tổ chức tốt hội thi các cấp và đạt nhiều thành tích. Đơn cử như năm học 2014-2015 tham gia Hội thi “Bé khỏe – bé khéo tay” đạt giải nhì cấp tỉnh; năm học 2015-2016 đạt giải nhất cấp tỉnh Hội thi “Đồ dùng, đồ chơi”; năm học 2018-2019 đạt giải nhì cấp tỉnh tại Hội thi “Bé khỏe - bé tài năng”...

Ở cấp học tiểu học và THCS, từ phong trào thi đua các nhà trường đã tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học thông qua bồi dưỡng GV, hội thảo chuyên môn, dự giờ thăm lớp, ứng dụng công nghệ thông tin khai thác có hiệu quả các thiết bị dạy học. Các thầy, cô giáo tích cực chuyển từ dạy học truyền thụ kiến thức sang tổ chức hoạt động tự học cho HS, tạo môi trường giáo dục dân chủ, hợp tác, giúp HS chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong học tập và rèn luyện. Tăng cường giáo dục đạo đức; tư vấn tâm lý HS; bồi dưỡng kỹ năng sống; tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho HS. Từ các hoạt động trên xuất hiện nhiều tấm gương say mê nghiên cứu, sáng tạo, tâm huyết với nghề, tích cực tìm tòi, cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học. Tiêu biểu như cô giáo Phạm Thị Trang, GV Trường TH&THCS Đông Thanh; Lê Thị Phương, GV Trường THCS Nguyễn Chích (thị trấn Rừng Thông); Mai Thị Kim Dung, GV Trường TH&THCS Đông Nam; thầy Lê Văn Huấn, GV Trường Tiểu học Đông Ninh... Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học còn được thực hiện thông qua phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm. Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay, toàn ngành giáo dục Đông Sơn có 973 sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá xếp loại cấp huyện; 183 sáng kiến được Hội đồng khoa học Sở GD&ĐT thẩm định và công nhận với 2 sáng kiến xếp loại A, 72 loại B và 109 sáng kiến xếp loại C, trong đó có 2 sáng kiến được Hội đồng khoa học tỉnh thẩm định, đánh giá xuất sắc.

Vừa nâng cao chất lượng dạy và học, ngành giáo dục Đông Sơn vừa chú trọng đẩy mạnh thi đua xây dựng trường chuẩn quốc gia, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường. 5 năm qua, toàn huyện có thêm 17 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, gồm 7 trường mầm non, 1 trường tiểu học chuẩn mức độ 2 và 9 trường THCS, nâng tổng số trường đạt chuẩn trong toàn huyện lên 44/45 trường, đạt tỷ lệ 97,14%. Trong đó, cấp học mầm non có 14/15 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 93,3%, cấp tiểu học và THCS 100% đều đạt chuẩn, riêng cấp tiểu học có 3 trường đạt chuẩn mức độ 2. Kết quả này đã tác động tích cực và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện.

Song song với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cũng được ngành giáo dục Đông Sơn triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ cuộc vận động này, đội ngũ nhà giáo có sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, ý thức tổ chức, kỷ luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo đánh giá của Phòng GD&ĐT huyện Đông Sơn, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua đã tạo động lực tốt cho đội ngũ cán bộ quản lý, tập thể GV, HS trong toàn ngành phấn đấu vì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 5 năm qua, chất lượng giáo dục của huyện Đông Sơn luôn trong tốp đầu của tỉnh, ngành giáo dục huyện liên tục được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, 2 lần được nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu của UBND tỉnh và năm 2017 được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Cũng trong 5 năm qua, toàn huyện đạt 30 giải quốc gia về thi thể dục, thể thao và dạy học tích hợp kiến thức liên môn; đạt 3 HCV, 14 HCB, 116 HCĐ tại 2 kỳ Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; 200 HS lớp 9 đạt giải HS giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa; 362 lượt cán bộ quản lý, GV được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 934 lượt cán bộ quản lý, GV đạt danh hiệu lao động tiên tiến... Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để CBGV, HS toàn ngành tiếp tục phấn đấu thực hiện hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong giai đoạn mới.

