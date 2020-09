Gần 12.300 học sinh huyện Lang Chánh hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới

Sáng 5-9, 12.276 học sinh ở tất cả các bậc học trên địa bàn huyện Lang Chánh đón lễ khai giảng vô cùng đặc biệt, chính thức bước vào năm học mới 2020-2021.

Để phòng chống dịch COVID-19, lễ khai giảng ở các trường học từ mầm non, đến Tiểu học và THCS, THPT, Trung tâm GDNN&GDTX huyện Lang Chánh được tổ chức trang trọng ý nghĩa và an toàn cho học sinh. Các trường học đều tổ chức khai giảng ngắn gọn trong khoảng thời gian từ 45-60 phút, riêng khối lớp 1 và mầm non tổ chức khai giảng trong lớp.

Trước khi đến dự lễ khai giảng, các đại biểu, thầy cô giáo cùng các em học sinh đều thực hiện đầy đủ các bước như, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn để phòng chống dịch COVID – 19.

Năm học 2020 - 2021, huyện Lang Chánh có 12.276 học sinh, ở các bậc học. Để đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất trước khi bước vào năm học mới, trước đó các đơn vị trường học trong huyện đã tổ chức vệ sinh trang trí lớp học, cổng trường, khu vực xung quanh trường, đảm bảo khang trang, sạch đẹp, trang hoàng băng rôn, khẩu hiệu, cờ đủ màu sắc, nhằm tạo không khí, vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Ngọc Thỏa