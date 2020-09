Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trẻ em

Theo số liệu thống kê đến tháng 5-2020, toàn tỉnh có 896.873 trẻ em (TE) dưới 16 tuổi, trong đó TE nam 479.363, TE nữ 417.510; TE dưới 6 tuổi 455.611 (chiếm tỷ lệ 50,8% so với tổng số TE toàn tỉnh).

Một buổi dạy và học của cô, trò Trường Mầm non Mặt Trời (TP Thanh Hóa). Ảnh: Việt Hương

Để công tác bảo vệ, chăm sóc TE đạt được nhiều kết quả thiết thực, những năm qua, UBND tỉnh đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, quyết định của Chính phủ về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TE. Các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác triển khai thực hiện, trong đó tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động về công tác bảo vệ, chăm sóc TE nói chung và triển khai, thi hành Luật TE nói riêng bằng các nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục TE.

Từ năm 2017 đến nay, riêng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức được 14 lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo vệ TE cho 745 cán bộ làm công tác TE cấp huyện và cấp xã, tổ chức 228 lớp tập huấn truyền thông phổ biến tuyên truyền Luật TE, Nghị định 56 của Chính phủ hướng dẫn một số điều về Luật TE, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại TE, kỹ năng bảo vệ cho 12.040 đại biểu là các bậc phụ huynh, TE tại cộng đồng; in và cấp phát 62.000 tờ rơi về phòng, chống bạo lực, xâm hại TE, 12.040 cuốn sổ TE trong gia đình; tổ chức treo hơn 1.000 băng zôn, khẩu hiệu có các nội dung tuyên truyền về Luật TE, phòng chống bạo lực xâm hại TE, phòng chống tai nạn thương tích TE; tổ chức hội thi “Tìm hiểu về Luật TE và phòng, chống bạo lực, xâm hại TE”, thu hút hơn 1.000 TE tham gia... Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật TE và các văn bản liên quan đến Luật TE, các giải pháp bảo vệ TE tại hệ thống các trường học trên địa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa về trang bị kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại, giáo dục giới tính, an toàn giao thông, an toàn trên môi trường mạng cho học sinh.

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc TE. Hằng năm, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đăng tải khoảng trên 200 tin, bài có liên quan đến TE. Tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo đoàn thanh niên các cấp tích cực phối hợp tuyên truyền, quán triệt và triển khai sâu rộng nội dung cơ bản của Luật TE; tổ chức các hoạt động, diễn đàn, sân chơi, sinh hoạt chi đoàn; tập huấn và cập nhật thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội về Luật TE năm 2016 và chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại TE, những kỹ năng cần thiết trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục TE. Từ năm 2017 đến nay, hội đồng đội các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 458 lớp tập huấn, diễn đàn, tọa đàm nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật TE, các quyền TE cho 195.826 lượt đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi; in và cấp phát 200.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về quyền TE, về phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực đối với TE... Lực lượng công an đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống, ngăn chặc các loại tội phạm xâm hại TE, phòng chống bạo lực gia đình, thường xuyên cập nhật, thông tin tình hình để thông báo cho Nhân dân biết các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm hại TE, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc tự bảo vệ và nâng cao ý thức cảnh giác, tố giác tội phạm, các hành vi xâm hại TE... Các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động các hoạt động tuyên truyền về Luật TE với nhiều hình thức khác nhau để tuyên truyền Luật TE và các văn bản, chính sách pháp luật về TE như chỉ đạo các xã, phường, thị trấn truyền thông phổ biến Luật TE trên hệ thống loa phát thanh, treo trên các pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về Luật TE, chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với TE, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền TE theo quy định của pháp luật...

Có thể nói, những năm qua các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến TE một cách phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện Luật TE vẫn còn một số hạn chế, như: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở có lúc, có nơi và tại một số thời điểm còn chưa quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hiện quyền TE tại địa phương. Nhận thức của gia đình và cộng đồng về thực hiện Luật TE, về công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng, chống tai nạn thương tích cho TE còn chưa đầy đủ nên một số địa phương vẫn để xảy ra một số vụ việc bạo lực, xâm hại, đuối nước TE nghiêm trọng. Trong 3 năm qua, mỗi năm trung bình trên địa bàn tỉnh xảy ra khoảng 25 vụ xâm hại TE và hơn 2.000 vụ tai nạn thương tích.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ TE, các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả Luật TE, xem việc thực hiện Luật TE là nội dung căn bản của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục TE hiện nay. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về TE. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc TE; đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Luật TE, các chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc TE và thực hiện quyền TE; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quyền TE...

Ngân Hà