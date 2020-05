Công tác phổ cập giáo dục ở huyện Hậu Lộc

Một giờ học của cô, trò Trường Tiểu học Minh Lộc 1.

Với sự nỗ lực, cố gắng của ngành giáo dục, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, công tác phổ cập giáo dục (PCGD) trên địa bàn huyện Hậu Lộc trong những năm qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo chuyển biến, nâng cao chất lượng giáo dục của huyện nhà.

PCGD, xóa mù chữ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Để đạt mục tiêu PCGD đúng độ tuổi, lộ trình, ngoài việc thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo PCGD các cấp, ngành giáo dục huyện Hậu Lộc đã chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng năm học, duy trì sĩ số học sinh (HS), phân công giáo viên đến các thôn tuyên truyền, vận động HS có nguy cơ bỏ học tiếp tục học, HS bỏ học trở lại lớp học; tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương cũng như huy động xã hội hóa giáo dục đầu tư xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và không ngừng chuẩn hóa về trình độ của giáo viên. Cùng với đó, ngành luôn quan tâm và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho giáo viên, HS, nhất là những giáo viên, HS thuộc vùng bãi ngang ven biển... Từ cách làm trên, cùng với sự đồng thuận của người dân, mục tiêu PCGD của huyện Hậu Lộc đã “gặt hái” được nhiều thành quả.

Tại xã Phú Lộc, mạng lưới trường lớp, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học ở cả 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS đều đáp ứng tốt công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và HS. Nhiều năm nay, 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã đều được huy động đến trường, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 cũng đạt 100%, không có tình trạng HS bỏ học giữa chừng... Cô giáo Lường Thị Thuý, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Lộc, cho biết: “Được sự quan tâm của ngành giáo dục, các cấp chính quyền và nỗ lực của đội ngũ tập thể giáo viên, năm 2015, nhà trường đã hoàn thành PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Năm học này, nhà trường có 314 cháu với 13 nhóm lớp, trong đó có gần 80 trẻ 5 tuổi. Tất cả các cháu ở các nhóm lớp đều được chăm sóc, bảo vệ trong môi trường cơ sở vật chất tốt, sạch sẽ, an toàn”. Tương tự, để nâng cao hiệu quả PCGD, các trường học trên địa bàn xã Minh Lộc đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, các hội, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác PCGD, vận động nhân dân cho con em đến trường. Chính quyền địa phương cũng quan tâm, tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học cho các nhà trường, đồng thời, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, qua đó, công tác PCGD đạt nhiều kết quả tích cực. Tính riêng cấp tiểu học, ở Trường Tiểu học Minh Lộc 1, tỷ lệ HS đi học đúng độ tuổi, huy động HS ra lớp luôn đạt 100%; 100% trẻ khuyết tật đều được vận động ra lớp; hằng năm, nhà trường có trên 98% trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học...

Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện, ở cấp học mầm non, hiện nay, tỷ lệ huy động các cháu nhà trẻ ra lớp trong toàn huyện đạt trên 21%; mẫu giáo đạt trên 92%; trong đó, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Toàn huyện có 23/23 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đối với bậc học tiểu học, công tác PCGD đúng độ tuổi, chống mù chữ được giữ vững; chất lượng học tập của HS có chuyển biến tốt. Năm 2019, 100% xã, thị trấn của huyện đã đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi mức 3. Cùng với bậc học mầm non và tiểu học, để giữ vững kết quả PCGD THCS, huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học ở các đơn vị trường học; huy động HS ra lớp, không để xảy ra tình trạng HS bỏ học, đi học thiếu chuyên cần. Hiện tại, huyện Hậu Lộc đã được công nhận chuẩn PCGD THCS mức độ 2.

Cô giáo Chung Thị Đài, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc cho biết: Có được kết quả trên, ngoài sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành đoàn thể là sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên toàn ngành giáo dục huyện. Cùng với đó là nhận thức của người dân trong việc cho con đến trường, vị trí, tầm quan trọng của công tác PCGD được nâng lên. Mục tiêu đặt ra trong công tác PCGD của huyện thời gian tới là tất cả HS trong độ tuổi đi học đều được huy động ra lớp; 100% HS trong độ tuổi hoàn thành chương trình tiểu học; duy trì, nâng cao hiệu quả PCGD THCS... Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, nhiều nhiệm vụ đã được ngành giáo dục quán triệt thực hiện, như: Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và ngành giáo dục về công tác PCGD, xóa mù chữ; đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của công tác PCGD, xóa mù chữ đối với việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước. Triển khai hiệu quả, chính xác công tác rà soát, nắm bắt, điều tra phổ cập tại cơ sở. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, không ngừng nâng cao chất lượng GD&ĐT trên địa bàn huyện.

Phong Sắc