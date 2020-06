Công nhận các trường mầm non, tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia năm 2020

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành các quyết định về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho 7 trường mầm non, 12 trường THCS, 1 trường tiểu học và THCS, 3 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm 2020.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, 3 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020 gồm Trường Tiểu học Quảng Thắng, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám và Trường Tiểu học Quảng Phú (TP Thanh Hóa). Trường Tiểu học & THCS Thiệu Thịnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, năm 2020.

12 trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2020 gồm: Trường THCS Điện Biên và Trường THCS Quảng Phú (TP. Thanh Hóa), Trường THCS Xuân Dương, Trường THCS Xuân Thắng, Trường PTDTBT THCS Xuân Lẹ, Trường PTDTBT THCS Bát Mọt, Trường THCS DTNT huyện Thường Xuân (huyện Thường Xuân); Trường THCS Yên Thọ (Xã Yên Thọ, huyện Như Thanh); Trường THCS Thạch Sơn, Trường THCS Thành Công, Trường THCS Thành Minh (huyện Thạch Thành) và Trường THCS Thiệu Giang (Xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa)

4 Trường mầm non Cẩm Vân, Trường mầm non Cẩm Bình và Trường mầm non Cẩm Thành (huyện Cẩm Thủy) và Trường mầm non Xuân Khang (xã Xuân Khang, huyện Như Thanh) đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020; Trường mầm non Hoằng Ngọc, Trường mầm non Hoằng Tiến và Trường mầm non Hoằng Tân (huyện Hoằng Hóa) đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2020.

Thời hạn công nhận trường THCS; trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia là 5 năm (60 tháng) kể từ ngày Quyết định công nhận có hiệu lực thi hành.

BĐT