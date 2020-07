Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Chiều 2-7, đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo về phương án, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh liên quan, các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 phát biểu kết luận hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10-8, theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tao (GD&ĐT). Tại tỉnh Thanh Hoá tổ chức 1 Hội đồng thi (HĐT) do Sở GD&ĐT chủ trì tổ chức cho tất cả thí sinh đăng ký dự thị tại tỉnh. Năm nay, toàn tỉnh có 34.879 thí sinh đăng ký dự thi. Theo đó, toàn tỉnh sẽ bố trí 70 điểm thi với hơn 1.490 phòng thi, huy động khoảng trên 5.000 cán bộ tham gia coi thi; 350 người tham gia chấm thi. Tại các điểm thi có bố trí phòng bảo quản đề thi, bài thi bảo đảm an toàn, chắc chắn; có đủ số lượng tủ đừng đề thi, bài thi; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng bảo quản đề thi, bài thi, tại khu vực chấm thi, phòng chấm thi…

Lãnh đạo Sở GD&ĐT báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới so với Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, như: Tăng cường tự chủ của các địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương. Các cơ sở giáo dục đại học không tham gia coi thi, chấm thi, chỉ tham gia các đoàn thanh tra để thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu của kỳ thi. Ngoài các đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Thanh tra tỉnh tổ chức các đoàn thanh tra tất cả các khâu tổ chức kỳ thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên trong BCĐ thi và các địa phương đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến việc bố trí phòng thi, công tác thanh tra trong quá trình diễn ra kỳ thi; công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau kỳ thi…

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Mai Xuân Liêm đề nghị, Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với đơn vị truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỳ thi. BCĐ cấp huyện quán triệt nhiệm vụ đến từng thành viên BCĐ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của từng địa phương. Các ngành chức năng bám sát nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Trong đó, Công an tỉnh triển khai, quát triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngành giao thông xây dựng phương án bảo đảm giao thông suốt, xử lý các tình huống khi xảy ra mưa bão, lũ lụt. Các ngành điện lực, y tế, xây dựng phương án không để xảy ra mất điện ở các điểm thi, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm… Tỉnh Đoàn thanh niên tăng cường lực lượng đoàn viên thanh niên cơ sở tham gia hoạt động tình nguyện hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh cũng như phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự. Thanh tra tỉnh có phương án bố trí nhân lực phù hợp, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành, địa phương rà soát lại các điều kiện cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được thông qua và thảo luận về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2020. Về cơ bản kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay vẫn giữ ổn định như năm 2019. Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 17 và 18-7. Ngày thi, lịch thi này áp dụng cho cả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú. Thí sinh thi vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú thi trong 3 buổi; thí sinh thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn thi thêm buổi thứ 4 để thi môn chuyên. Đề thi các môn: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh chung cho cả thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn và thi vào lớp 10 THPT. Riêng thí sinh thi vào THPT chuyên Lam Sơn phải thi thêm 1 môn chuyên theo đề thi riêng.

