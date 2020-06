Chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Theo lộ trình, năm học 2020-2021, cùng với học sinh (HS) cả nước, HS lớp 1 trong toàn tỉnh sẽ chính thức học theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Hiện, ngành giáo dục, chính quyền các địa phương đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên... đáp ứng và thực hiện tốt yêu cầu chương trình GDPT mới.

Cơ sở vật chất phòng, lớp học của Trường Tiểu học Quảng Định (Quảng Xương) được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình GDPT 2018.

Để chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình GDPT 2018, Trường Tiểu học Quảng Định (Quảng Xương) đã sớm xây dựng kế hoạch, cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các đợt tập huấn do ngành tổ chức; phối hợp với trường mầm non trên địa bàn xác định số lượng HS vào học lớp 1 năm học 2020-2021 để chủ động trong biên chế lớp, sắp xếp giáo viên và mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, sách giáo khoa mới. Dự kiến năm học 2020-2021, nhà trường có 3 lớp 1 với 110 HS. Theo đó, ban giám hiệu nhà trường cũng đã phân công 3 giáo viên có năng lực chuyên môn, tiếp cận nhanh với chương trình GDPT mới phụ trách dạy lớp 1. Ngoài ra, nhà trường cũng đã rà soát, bổ sung cơ sở vật chất bảo đảm đủ và ưu tiên về phòng học, trang thiết bị đồ dùng dạy học cho khối lớp 1. Cô giáo Đỗ Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Định, cho biết: Tới đây, nhà trường sẽ lắp đặt thêm 1 đường truyền internet và mua bổ sung 3 tivi cỡ lớn có kết nối internet để phục vụ tốt nhất cho hoạt động dạy và học theo chương trình mới. Về việc lựa chọn sách giáo khoa, quán triệt nghiêm túc Thông tư 01/2020/TT-BGDÐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ÐT) cũng như tận dụng thời gian HS tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh do COVID-19, nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên (CBGV) nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về các bộ sách. Kết quả, hội đồng lựa chọn sách nhà trường đã thống nhất chọn bộ sách “Cánh diều” sử dụng trong năm học mới 2020-2021.

Được biết, cùng với Trường Tiểu học Quảng Định, trên địa bàn huyện Quảng Xương còn có 18 trường tiểu học đã lựa chọn bộ sách “Cánh diều”, 12 trường chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Mặc dù số lượng giáo viên cấp tiểu học thiếu so với định mức, song chủ trương của huyện Quảng Xương là sẽ bố trí đủ và bảo đảm về chất lượng giáo viên cho khối lớp 1 trong năm học 2020-2021. Ngoài ra, ngành giáo dục huyện cũng đã tham mưu cho UBND huyện nâng cấp, xây dựng mới 82 phòng học để thực hiện dạy 2 buổi/ngày, đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình GDPT 2018 ở một số đơn vị trường.

Tại huyện Nga Sơn, ngay sau khi có thông báo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về chương trình GDPT 2018, ngành giáo dục huyện đã triển khai thực hiện các bước theo yêu cầu và chỉ đạo sát sao của ngành, tỉnh, huyện. Thầy giáo Phạm Văn Úy, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn cho biết: Ðến nay, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đều được phòng giáo dục huyện triển khai đầy đủ, kịp thời đến toàn thể CBGV. Đồng thời, cử CBGV tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT mới do Sở GD&ĐT tổ chức. Bên cạnh đó, ngành đã tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho CBGV tất cả các trường học trên địa bàn về thực hiện chương trình sách giáo khoa GDPT mới, chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Đặc biệt, được sự quan tâm kịp thời của huyện và các ban, ngành, đoàn thể việc đầu tư trang bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu theo lộ trình đổi mới GDPT cũng được đẩy mạnh. Ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, trong năm học 2020-2021 huyện sẽ mua bổ sung cho các trường tiểu học từ 1 đến 2 bộ thiết bị, đồ dùng dạy học theo chương trình GDPT mới. Tuy nhiên, theo thầy Úy, vấn đề khó khăn nhất hiện nay là việc thiếu giáo viên. Qua rà soát thống kê và căn cứ nhu cầu thực tế, hiện, toàn huyện thiếu khoảng 70 giáo viên cấp tiểu học.

Toàn tỉnh hiện có 642 trường tiểu học và 51 trường tiểu học và THCS. Ðể chuẩn bị tốt các điều kiện cho thực hiện chương trình GDPT 2018, thời gian qua, Sở GD&ÐT đã triển khai nhiều giải pháp như, rà soát toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thực trạng đội ngũ giáo viên; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tập huấn thực hiện chương trình GDPT 2018. Qua tập huấn, CBGV hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như quan điểm xây dựng chương trình môn học, đồng thời, nắm bắt được phương pháp giáo dục phù hợp để triển khai chương trình mới một cách hiệu quả. Cùng với đó, Sở GD&ĐT đã hướng dẫn, chỉ đạo sát sao việc lựa chọn sách. Sau một thời gian nghiên cứu, đánh giá 5 bộ sách, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn và đăng ký 659.843 cuốn thuộc 45/46 đầu sách ở cả 5 bộ sách đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Trong đó, sách sử dụng là 609.756 cuốn; sách dự phòng là 50.212 cuốn. Đầu sách duy nhất không được các nhà trường trên địa bàn tỉnh lựa chọn để dạy học trong năm học 2020-2021 là cuốn “Hoạt động trải nghiệm 1” của NXB Giáo dục Việt Nam, do Vũ Quang Tuyên là Tổng chủ biên và Nguyễn Hữu Tâm là Chủ biên. Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, việc lựa chọn sách được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch và phù hợp với các vùng miền khác nhau của các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh. Sở đã tổng hợp và báo cáo kết quả lựa chọn, đăng ký về Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh. Đồng thời, cung cấp thông tin cho các nhà xuất bản có sách giáo khoa thuộc danh mục sách đã lựa chọn để bảo đảm cung cấp đầy đủ sách cho các nhà trường trước khi bắt đầu năm học mới.

Hy vọng, với sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, sự quyết tâm của toàn ngành, sự nỗ lực từ mỗi CBGV, chương trình GDPT 2018 sẽ được triển khai hiệu quả tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Phong Sắc