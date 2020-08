Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại huyện Thiệu Hóa và Yên Định

Sáng 8-8, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại huyện Thiệu Hóa và Yên Định.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu trong buổi kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Yên Định I.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh.

Báo cáo của Ban chỉ đạo thi huyện Thiệu Hóa và Yên Định cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay huyện Thiệu Hóa có hơn 1.500 thí sinh đăng ký dự thi, các thí sinh sẽ dự thi tại điểm thi Trường THPT Thiệu Hoá, THPT Lê Văn Hưu và Trường THPT Nguyễn Quán Nho với tổng số 64 phòng thi.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Quán Nho.

Tại huyện Yên Định cũng có hơn 1.600 thí sinh đăng ký dự thi ở 3 điểm thi, gồm: Điển thi Trường THPT Yên Định I, THPT Yên Định II và THPT Yên Định III với tổng số 73 phòng thi. Trong đó, điểm thi Trường THPT Yên Định I có 34 phòng thi, với 785 thi sinh đăng ký dự thi; điểm thi Trường THPT Yên Định II có 20 phòng thi, với 455 thí sinh và điểm thi Trường THPT Yên Định III có 19 phòng thi, với 433 thí sinh đăng ký dự thi.

Đến thời điểm này, các điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi, như: Nhân lực phục vụ kỳ thi, phòng thi, phương án bảo đảm an ninh trật tự kỳ thi, bảo quản đề thi, bài thi, tiếp sức mùa thi... đã được các huyện, các điểm thi phối hợp với đơn vị liên quan triển khai thực hiện và hoàn tất những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra đúng thời gian quy định.

Đại diện lãnh đạo điểm thi THPT Nguyễn Quán Nho báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Ban Chỉ đạo thi huyện Thiệu Hoá và Yên Định cũng đã chỉ đạo các điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó trước diễn biến của dịch bệnh. Qua rà soát, thống kê, tại 2 huyện không có thí sinh thuộc diện phải cách ly, không có thí sinh thuộc diện F1, F2.

Kiểm tra khu vực bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Quán Nho.

Qua kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Quán Nho (Thiệu Hóa) và điểm thi Trường THPT Yên Định I (Yên Định) cũng như nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi của Ban Chỉ đạo thi các huyện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Tính chất của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay khác so với những năm trước, Chính phủ giao trách nhiệm và tăng cường tự chủ cho các địa phương, chính vì vậy, ngoài sự vào cuộc của tỉnh, các địa phương phải chủ động, tích cực chuẩn bị về mọi mặt, siết chặt kỹ cương và tăng cường thanh tra, kiểm tra. Kỳ thi năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là trên địa tỉnh đã có ca dương tính với COVID-19, do đó, các địa phương, các điểm thi cần phải quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của tỉnh và ngành chức năng.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện phải trực tiếp chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự và an toàn trong phòng, chống dịch bệnh tại các điểm thi. Đồng chí lưu ý các huyện tập trung cao độ, tăng cường các giải pháp và lực lượng an ninh bảo đảm an toàn cho kỳ thi, nhất là an toàn về đề đi, bài thi; huy động, tăng cường lực lượng an ninh tại địa phương bảo vệ vòng ngoài khu vực thi, tuyệt đối không để xảy tình trạng người dân tập trung đông và người không có phận sự vào khu vực thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra trung thực, an toàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất phòng thi tại điểm thi Trường THPT Yên Định I.

Về công tác phòng, chống dịch tại các điểm thi, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo thi cấp huyện, các điểm thi phải chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết như, máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thực hiện giãn cách thí sinh trong phòng thi theo quy định và khuyến cáo của ngành chức năng; bố trí đủ phòng thi dự phòng cũng như xây dựng kế hoạch xử lý tình huống bất thường có thể xảy ra trong kỳ thi. Những thí sinh không mang khẩu trang, hoặc nhận thấy có biểu hiện sử dụng công nghệ cao qua khẩu trang, các điểm thi cần phải cấp, đổi khẩu trang và có giải pháp xử lý kịp thời. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các huyện phải phối hợp chặt chẽ với các điểm thi tạo điều kiện tốt nhất về chỗ ăn, ở, sinh hoạt của cán bộ làm công tác thi trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Đồng thời, động viên cán bộ làm công tác thi nêu cao vai trò trách nhiệm, giữ gìn sức khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối, đúng quy chế.

Phong Sắc