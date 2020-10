Chi bộ Trường THPT Như Xuân lãnh đạo nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm qua, Chi bộ Trường THPT Như Xuân luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Đại hội Chi bộ Trường THPT Như Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến Trường THPT Như Xuân, ngay từ cổng dẫn vào đã có cảm giác đến với một không gian yên tĩnh với môi trường học tập nghiêm túc. Sân trường rợp bóng cây và đường đi được dọn dẹp sạch sẽ, các dãy phòng học kiên cố cao tầng. Đồng chí Đỗ Thị Phương, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, trong những năm qua, Chi bộ Trường THPT Như Xuân đã lãnh đạo việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học.

Để nâng cao chất lượng dạy và học, hàng năm, chi bộ đều ra nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, công tác quản lý học sinh. Chi bộ chỉ đạo nhà trường khuyến khích giáo viên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện định hướng của chi bộ, nhà trường bố trí giáo viên đúng theo khả năng, chuyên môn được đào tạo, do vậy phát huy được sở trường trong công tác, nâng cao chất lượng giảng dạy. Cùng với đó, nhà trường đã đầu tư trang thiết bị dạy học như máy tính, máy chiếu đa năng, loa để học ngoại ngữ, mỗi giáo viên ngoại ngữ đều được trang bị đài cat-xet để phục vụ dạy học; đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh để thuận tiện cho việc quản lý trật tự an toàn trường học. Đội ngũ giáo viên các bộ môn đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả truyền đạt kiến thức cho học sinh. Để nắm bắt được tâm lý học sinh, các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thường xuyên theo dõi lực học, tâm lý của học sinh để có phương pháp giáo dục phù hợp, hiệu quả... Trong 5 năm gần đây, bằng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học, Trường THPT Như Xuân đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận đó là: Tỷ lệ đậu tốt nghiệp lớp 12 bình quân đạt 93,96%, vượt chỉ tiêu đề ra 2,96%. Tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng bình quân đạt 36,8%/năm, cao hơn nhiệm kỳ trước 7,7%, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong 5 năm vừa qua, có 4 học sinh đạt 27 điểm trở lên/tổ hợp 3 môn thi đại học, nhiệm kỳ trước chưa có học sinh nào và chưa đề ra chỉ tiêu phấn đấu.

Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được Chi bộ Trường THPT Như Xuân quan tâm. Việc sinh hoạt của cấp ủy, của chi bộ duy trì thường xuyên, nền nếp theo định kỳ hàng tháng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Chi bộ làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý đảng viên, việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng đầy đủ và kịp thời. Hàng năm 100% đảng viên được phân công công tác và giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành đầy đủ theo Điều lệ Đảng, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của từng đảng viên, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong nhà trường. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, các tổ chức đoàn thể chú trọng bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn cho đảng, trung bình mỗi năm chi bộ kết nạp được 3 đảng viên mới. Hiện nay chi bộ có tổng số 43 đảng viên trong tổng số 54 cán bộ, giáo viên. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên được chi bộ thực hiện nghiêm túc theo phương châm đánh giá phải sát thực, khách quan, trên tinh thần xây dựng. Kết quả kiểm điểm phân loại đảng viên hằng năm đạt 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Chi bộ Trường THPT Như Xuân tiếp tục tập trung lãnh đạo toàn diện hoạt động của nhà trường, nâng cao chất lượng mũi nhọn, nâng cao chất lượng đại trà, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” để giữ vững là danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

Bài và ảnh: Minh Hiếu