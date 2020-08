Bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra an toàn cả về an ninh trật tự và yếu tố dịch tễ

Chiều 31-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến về tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá có đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-8-2020 với sự tham dự của hơn 900.000 thí sinh trong cả nước. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho kỳ thi đã được thực hiện theo đúng kế hoạch, yêu cầu đặt ra. Tại các địa phương, với sự chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và ngành chức năng, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ kỳ thi bảo đảm theo yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế mỗi địa phương. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 30-7-2020, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành Công văn số 2832/BGDĐT-QLCL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu đề xuất các giải pháp, phương án tổ chức thi trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, như: Việc đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh thuộc TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; thành lập thêm phòng thi dự phòng, tăng cường thêm cán bộ làm công tác thi; tổ chức phòng thi, điểm thi cho thí sinh thuộc trường hợp F1, F2, vấn đề bảo quản, khử trùng bài thi của thí sinh thuộc trường hợp F1, F2… Đồng thời, thể hiện sự quyết tâm trong việc tổ chức tốt kỳ thi. Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT cũng lưu ý các địa phương xây dựng phương án, rà soát các trường hợp thí sinh thuộc diện F1, F2 để tổ chức các điểm thi, phòng thi riêng. Chủ động triển khai thực hiện tốt các khâu phòng, chống dịch như, khử khuẩn phòng thi, điểm thi, bảo đảm nước uống, khẩu trang, nước khử khuẩn tại các điểm thi, phòng thi. Đề phòng việc sử dụng thiết bị công nghệ cao khi thí sinh sử dụng khẩu trang trong phòng thi…

Đồng chí Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khó lường, phức tạp. Tuy nhiên, trước yêu cầu đặt ra của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã tích cực, chủ động chuẩn bị tốt, chu đáo các khâu của kỳ thi. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho kỳ thi từ bộ, ngành Trung ương đến các địa phương cơ bản hoàn tất. Để bảo đảm kỳ thi thực sự an toàn cả về an ninh, về sức khoẻ giáo viên, học sinh và cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đồng chí Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát làm tốt các phần việc còn lại của các khâu tổ chức kỳ thi. Riêng một số địa phương, trong đó có Đà Nẵng và Quảng Nam cần sát sao bám sát diễn biến dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế có quyết định phù hợp tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ để có giải pháp thực hiện sát với tình hình thực tế tại địa phương. Đối với các địa phương khác, tiếp tục bám sát thực tế địa phương triển khai thực hiện theo kế hoạch, lịch trình đã xây dựng. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tin tưởng với sự quyết tâm cao của lãnh đạo các địa phương, Ban Chỉ đạo thi các địa phương cùng với sự đồng lòng của Nhân dân và học sinh trong cả nước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra an toàn tuyệt đối cả về an ninh trật tự và an toàn về y tế dịch tễ.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt các yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành đặt ra trước kỳ thi.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GG&ĐT tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hoá đề nghị các đơn vị, địa phương, Ban Chỉ đạo thi cấp huyện trong tỉnh thực hiện nghiêm túc các yêu cầu Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành đặt ra; đồng thời, tiếp tục sát sao, rà soát lại các điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi; chủ động triển khai tốt các nhiệm vụ trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Phong Sắc