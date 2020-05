36 học sinh đoạt giải cấp tỉnh trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49

Người dành giải nhất trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 là em Trịnh Phương Anh, lớp 7A, Trường TH và THCS Đông Anh, huyện Đông Sơn.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 với chủ đề: “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống” (Tiếng Anh: Write a message to an adult about the world we live in). Đây là chủ đề mở, hướng tới việc giúp các em tiếp cận, nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này. Từ đó, bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới.

Đây cũng là dịp để các em trau dồi tư duy, khả năng viết văn và khả năng hiểu biết về đời sống xã hội. Bên cạnh đó, cuộc thi viết thư UPU sẽ giúp kết nối tinh thần đoàn kết của các dân tộc thông qua thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và chủ động với các vấn đề của xã hội.

Được biết, trong 36 giải lần này có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 30 giải khuyến khích.

Hoài Thu