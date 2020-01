Xu hướng du lịch dịp Tết Nguyên đán

Ngày nay, do mức sống ngày càng nâng cao và quan niệm “ăn tết” không còn quá nặng nề, cho nên xu hướng “chơi tết” cũng ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều gia đình và đối tượng khách du lịch trẻ tuổi, đang tận dụng những ngày nghỉ tết dài để đi du lịch cùng người thân, bạn bè.

Lam Kinh – điểm đến văn hóa tâm linh hấp dẫn.

Tết Nguyên đán cổ truyền được xem là ngày của đoàn viên, sum họp gia đình. Do đó, không phải ai cũng mạnh dạn bỏ qua truyền thống để xách hành lý lên đi, khi mà phần đa mọi người đang muốn trở về. Để có thể đi du lịch vào dịp này, bên cạnh mong muốn, tiền bạc, sức khỏe, thì các yếu tố như hoàn cảnh gia đình, thời gian, công việc... cũng cần được tính toán, sắp xếp hợp lý. Sau nhiều năm cân nhắc, năm nay, gia đình chị Hoàng Tuyết Nhung (phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) quyết định đi du lịch vào đúng dịp tết. Để chuẩn bị cho chuyến đi, trước tết gần 2 tháng, chị Nhung đã tìm kiếm khá nhiều thông tin liên quan đến các gói sản phẩm và các tour du lịch, do các đơn vị lữ hành cung cấp. Từ đó, dựa trên khả năng chi tiêu, nhu cầu, thời gian, sức khỏe... gia đình chị đã chọn “xuất ngoại” trong những ngày đầu năm mới và điểm đến là Singapore.

Điểm thuận lợi của chị Nhung là gia đình hạt nhân (gồm vợ chồng và 1 đứa con), có điều kiện kinh tế khá. Việc sửa sang nhà cửa, sắm sanh tết được anh chị đơn giản hóa tối đa. Quan trọng nhất là làm tốt “công tác tư tưởng” cho nội ngoại hai bên, để ông bà thấu hiểu cho sự lựa chọn của 2 vợ chồng. Chị Nhung chia sẻ: Mấy năm trước gia đình mình chưa đi du lịch vào dịp tết, một phần vì con còn nhỏ, nhưng phần lớn là vì nội ngoại hai bên không thật hài lòng. Các cụ vẫn mong tết cháu con đủ đầy mới vui vẻ, đầm ấm. Bản thân mình luôn coi trọng truyền thống, song cũng không quá câu nệ. Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều và quan niệm về tết cũng không như ngày xưa. Đặc biệt, nhiều người vẫn cho rằng tết là dịp để thể hiện lòng hiếu kính của con cái với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Song hiếu kính là tình cảm và trách nhiệm của con cháu trong suốt cuộc đời, chứ không riêng gì 3 ngày tết. Cho nên, miễn sao mình có thể sắp xếp chu toàn mọi việc và làm tròn bổn phận, thì đi du lịch dịp tết cũng không phải là không thể.

Một điểm thú vị khi đi du lịch vào dịp tết là được trải nghiệm và tận hưởng không khí “tết lạ”, được nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá những miền đất mới, những nền văn hoá mới. Đồng thời, tận hưởng chuyến đi dài ngày là cách tuyệt vời để “nạp năng lượng”, cho một năm mới nhiều hy vọng và thành công. Nắm bắt được nhu cầu và xu hướng của du khách, nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đóng trên địa bàn tỉnh như Viettravel, Vietrantour, Huunghitour, HanoiRedtour, Eagle, Du lịch Xanh... đã sớm tung ra thị trường nhiều gói sản phẩmdu xuân, với hành trình tour đa dạng và kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tương đối tốt công tác xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch. Trên cơ sở đó, một số đơn vị lữ hành trong tỉnh đã kết nối thành công với các đơn vị lữ hành trong nước, để khai thác nguồn khách từ các thị trường trọng điểm như Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình... về với xứ Thanh dịp đầu năm mới.

Để đáp ứng nhu cầu của du khách, Công ty CP Du lịch quốc tế Hữu Nghị (TP Thanh Hóa) đã tung ra thị trường chùm tour du xuân 2020, gồm cả tour trong nước và tour quốc tế. Trong đó, các tour du xuân trong nước được đơn vị tập trung vào các điểm đến văn hóa - tâm linh nổi tiếng. Điển hình như tour Thanh Hóa - Chùa Hương Tích - đền ông Hoàng Mười - Động Thiên Đường - Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (2 ngày 1 đêm, giá 1.850.000 đồng/người); tour Thanh Hóa - Chùa Ba Vàng - Cái Bàu - Cửa Ông - Côn Sơn Kiếp Bạc (2 ngày 1 đêm, giá 1.410.000 đồng/người); tour Thanh Hóa - Chùa Hương - Yên Tử - đền Trần (2 ngày 1 đêm, giá 2.080.000 đồng/người); tour Thanh Hóa - đền Sòng - Yên Tử - đền Đô - chùa Phật Tích (2 ngày 1 đêm, giá 1.770.000 đồng/người; tour Thanh Hóa - Bái Đính - Tràng An - Thung Nham - Vườn chim (2 ngày 1 đêm, giá 1.820.000 đồng/người)...

Bên cạnh các tour du xuân trong nước và quốc tế, năm nay các tour nội tỉnh cũng được các đơn vị chú trọng. Đơn cử như Công ty CP Quốc tế Du lịch Xanh (TP Thanh Hóa) đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, thực hiện chương trình kích cầu và giảm giá đối với các tour xuất phát từ TP Thanh Hóa. Cụ thể là tour TP Thanh Hóa - Phủ Na – Vườn Quốc gia Bến En - Sầm Sơn; TP Thanh Hóa - Cửa Đạt - Sầm Sơn; TP Thanh Hóa - đền Sòng Sơn - đền Bà Triệu - Sầm Sơn; TP Thanh Hóa - Thành Nhà Hồ - Suối cá Cẩm Lương - Pù Luông; TP Thanh Hóa - Lam Kinh – Vườn Quốc gia Bến En; TP Thanh Hóa - đền Cửa Đạt - Lam Kinh - Suối cá Cẩm Lương - Thành Nhà Hồ... Theo tìm hiểu của chúng tôi thì năm nay, các tour du lịch văn hóa - tâm linh trên địa bàn tỉnh và một số điểm đến lân cận, nếu du khách đặt sớm thì giá dịch vụ không tăng nhiều so với năm ngoái. Còn nếu khách đặt tour vào những ngày cận tết, giá tour có thể sẽ tăng từ 5 - 20%, tùy thuộc vào giá các dịch vụ tại điểm đến, giá cước vận chuyển. Đối với các tour đi khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á, giá cả tăng nhẹ do giá vé máy bay có điều chỉnh vào giờ chót. Còn riêng các tour đi Mỹ, châu Âu, châu Úc... giá cả ổn định hơn do khách thường phải đăng ký sớm để làm visa.

Để có chuyến du xuân an toàn và thoải mái vào dịp tết, bên cạnh việc lên kế hoạch, sắp xếp thời gian, công việc, tìm hiểu kỹ các thông tin về chuyến đi, điểm đến...; thì du khách cũng cần cảnh giác với những chiêu trò chào mời tour giá rẻ, nhằm tránh “tiền mất tật mang”.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên