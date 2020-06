“Thời điểm vàng” để kích cầu du lịch

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị “Thời điểm vàng khám phá vẻ đẹp Việt” diễn ra hồi giữa tháng 5-2020.

Ngành du lịch đang tích cực chạy đua với thời gian và nỗ lực vượt qua vô số “chướng ngại vật” trong bối cảnh bình thường mới khi dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn những nguy cơ, để có thể đạt được những con số tăng trưởng. Thị trường du lịch đang được “hâm nóng” trở lại, với cuộc vận động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và các gói kích cầu được ví như “liều thuốc tăng lực” cho du lịch thời điểm này.

Hồi giữa tháng 5-2020, một hội nghị quy mô lớn bàn giải pháp kích cầu du lịch nội địa, do Tổng cục Du lịch và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng), phối hợp cùng một số đơn vị, đã được tổ chức tại Khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn. Hội nghị có sự tham gia của nhiều nhà quản lý, các chuyên gia hàng đầu và hàng trăm doanh nghiệp du lịch, đã cùng bàn thảo, phân tích, mổ xẻ những khó khăn, bất cập mà du lịch đang gặp phải. Đồng thời, đưa ra những con số khảo sát, nghiên cứu có thể làm căn cứ cho việc hoạch định cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy du lịch tăng trưởng trở lại sau đại dịch.

Theo đại diện của Google châu Á - Thái Bình Dương, thì trong gần 2 tháng trở lại đây, lượng tìm kiếm liên quan tới du lịch biển đảo Việt Nam đã tăng gấp đôi. Trong đó, Vũng Tàu, Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn, Vịnh Hạ Long là những điểm đến được quan tâm nhất. Đồng thời, lượng tìm kiếm liên quan đến các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia cũng tăng thêm 25%. Trong đó, các điểm đến nổi tiếng như Phong Nha - Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng, Vườn Quốc gia Ba Vì, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Vườn Quốc gia Cát Tiên... nhận được nhiều lượt tìm kiếm hơn cả. Bên cạnh đó, trong khoảng 1 tháng qua, lượng tìm kiếm liên quan đến chuyến bay nội địa chiếm 85% và tăng 85% trong thời gian cùng kỳ. Trong đó, các điểm đến được nhiều người tìm kiếm nhất là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang, Huế, Quy Nhơn...

Cũng theo một khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân và Báo Điện tử VnExpress, thì nhu cầu và độ sẵn sàng đi du lịch của người Việt hiện không hề thấp. Cho nên đây là cơ hội vàng để du khách khám phá những nét đặc sắc của tự nhiên và văn hóa Việt Nam, với nhiều dịch vụ giá tốt, nhiều ưu đãi đi kèm và giá trị được nâng cao. Theo đó, các địa phương và doanh nghiệp cần chia sẻ và cung cấp được những thông tin hữu ích cho du khách Việt. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch, nhằm hiện thực hóa thông điệp “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Nhiều ý kiến chuyên gia, nhà quản lý tại hội nghị đã đi đến thống nhất rằng, cần phải xây dựng và triển khai được các gói kích cầu du lịch chất lượng, hiệu quả. Các chính sách kích cầu vừa ở tầm vĩ mô, vừa vi mô sẽ đóng vai trò như là liều thuốc tăng lực, tạo đà cho du lịch có thể bật dậy. Đồng thời, các địa phương, doanh nghiệp cần xây dựng và giới thiệu các gói sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá cả hợp lý, kèm theo những ưu đãi và cam kết của các nhà cung cấp dịch vụ theo chương trình du lịch trọn gói hoặc từng phần dịch vụ. Bên cạnh đó, cần nhận diện lại nhu cầu, hành vi tiêu dùng của khách du lịch Việt thời kỳ sau thời gian dịch bệnh. Từ đó, nắm bắt đúng sự thay đổi của xu hướng du lịch nội địa, để triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. Ngoài ra, nhiều giải pháp chính sách có tính đòn bẩy như giảm thuế và chậm nộp các loại thuế cho doanh nghiệp; chính sách bảo đảm an toàn cho du khách khi đi du lịch... cần được chú trọng ở thời điểm này.

Thực tế đã cho thấy, chỉ trong một thời gian ngắn, với sự chung tay của các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, ngành du lịch đã có được những tín hiệu phục hồi khá tích cực. Trong đó, lượng khách lựa chọn du lịch trong nước đã tăng lên 30% so với cùng kỳ. Đặc biệt, du khách đã tiếp cận dễ dàng hơn các sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn chất lượng 4 sao, 5 sao với mức giá rẻ tới 30 - 50%. Một ví dụ là mới đây, Công ty Du lịch Vietravel Hà Nội đã phối hợp với Khu du lịch Tràng An, tổ chức đón 100 du khách tham gia tour du lịch Ninh Bình – Tràng An hoàn toàn miễn phí. Chương trình “Tặng tour du lịch Ninh Bình – Tràng An” miễn phí cho khách Việt thời điểm này được cho là cách làm phù hợp, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình nói riêng, Việt Nam nói chung là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để kích cầu du lịch, khích lệ khách nội địa đi du lịch trong nước. Thời gian tới, để đảm bảo lượng khách tiếp tục tăng trưởng, Vietravel liên tục bổ sung, mở rộng các sản phẩm mới, đáp ứng đủ các tiêu chí về cảnh đẹp, chi phí, độ an toàn. Đồng thời, thay vì tập trung vào khai thác các đoàn khách lớn, doanh nghiệp sẽ chú trọng đến những gói ưu đãi dành cho nhóm khách nhỏ từ 4 – 6 – 8 khách, nhóm gia đình, nhóm khách trẻ tuổi...

Đối với Thanh Hóa, đã có nhiều doanh nghiệp đăng ký và cam kết giảm giá thành dịch vụ. Cụ thể: dịch vụ lưu trú giảm 10 - 30%, dịch vụ ăn uống giảm 5 - 20%, dịch vụ lữ hành giảm 10 - 40%, dịch vụ vận tải giảm 20 - 50%... Cùng với đó, phương châm được tỉnh Thanh Hóa cùng với Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp chú trọng lúc này đó là “tăng tối đa chất lượng sản phẩm, giảm tối đa giá thành sản phẩm” và “tạo sự chuyên nghiệp, thân thiện, mến khách”, nhằm mang lại sự hài lòng cho du khách. Ngoài ra, tỉnh cũng đang đẩy nhanh quá trình hoàn thành một số dự án sản phẩm du lịch mới, như làng bích họa Trường Lệ, phố đi bộ TP Thanh Hóa, các khu du lịch sinh thái và sinh thái cộng đồng... Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá điểm đến an toàn, thân thiện nhằm thu hút du khách.

Hoàng Xuân