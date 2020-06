Thanh Hóa triển khai chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

Nhằm thu hút du khách trong tỉnh và khách du lịch từ các địa phương trong cả nước đến với du lịch Thanh Hóa, cũng như phấn đấu nâng cao các chỉ tiêu về du lịch năm 2020, khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tác động đến ngành dịch vụ du lịch trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, cơ quan quản lý các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch toàn tỉnh. Các hoạt động triển khai Chương trình có tính khả thi và hiệu quả cao, tạo sự lan tỏa nhằm khuyến khích người dân đi du lịch; đồng thời, đảm bảo các quy định, điều kiện về an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương.

Bên cạnh đó, tập trung đảm bảo các điều kiện đáp ứng điểm đến và dịch vụ an toàn; nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch hiện có; xây dựng sản phẩm du lịch mới và các gói kích cầu du lịch hấp dẫn như công bố tour du lịch Thanh Hóa - Ninh Bình, thực hiện Dự án làng bích họa tại thành phố Sầm Sơn, hình thành các dịch vụ, điểm đến mới, phát động và tổ chức công bố Chương trình kích cầu du lịch, làm mới các sản phẩm dịch vụ du lịch hiện có, hoàn thiện và duy trì môi trường văn minh du lịch. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, khai thác thị trường; lập trang facebook “Du lịch Thanh Hóa - điểm đến an toàn”; xúc tiến, kết nối tuyến du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ, tổ chức đón đoàn famtrip Quảng Nam và tổ chức Hội nghị xúc tiến hợp tác Thanh Hóa – Quảng Nam, kết nối du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình; tổ chức đoàn khảo sát kết nối du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh Tây nam Bộ. Tuyên truyền, quảng bá du lịch Thanh Hóa tại các hội chợ, sự kiện du lịch...

BĐT