Thanh Hóa thực hiện nhiều giải pháp kích cầu du lịch

Theo thống kê của Phòng quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Thanh Hóa đã giảm mạnh với tổng lượt khách ước đạt 2.631.000 lượt, giảm 59% so với cùng kỳ năm 2019.

Du khách đến với Sầm Sơn dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 vừa qua.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng lượt khách ước đạt 2.631.000 lượt khách, giảm 59% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lượng khách du lịch quốc tế ước đạt 18.305 lượt khách, giảm 85,8% so với cùng kỳ năm 2019. Thị trường khách du lịch quốc tế chủ yếu đến từ các nước châu Á như: Trung Quốc, Đài Loan (chiếm 28,4%); Nhật Bản (19,2%), Hàn Quốc (18,5%)... các thị trường khách này tập trung chủ yếu ở các khu công nghiệp Kinh tế Nghi Sơn và khu công nghệ cao, đây là đối tượng khách chuyên gia, công nhân kỹ thuật ở lâu dài.

Một số điểm du lịch cộng đồng trong tỉnh như Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tại các huyện Bá Thước, Quan Hóa trong một khoảng thời gian phải tạm dừng đón du khách du lịch nước ngoài. Lượng khách du lịch trong nước cũng đạt thấp. Theo thống kê từ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Bá Thước, trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện đã đón trên 12.000 lượt khách, trong đó lượng khách quốc tế ước đạt gần 3.500 lượt. Quá đánh giá, lượng khách du lịch so với cùng kỳ năm 2019 đều giảm mạnh, doanh thu từ du lịch cũng đạt thấp.

Tại các khu du lịch biển như Sầm Sơn, Hải Tiến (Hoằng Hóa), Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) lượng du khách đều giảm khá mạnh so với năm 2019. Mặc dù các khu du lịch biển nói trên đã được mở cửa đón khách du lịch và có nhiều giải pháp kích cầu nhưng lượng khách du lịch vẫn còn khá khiêm tốn.

Lượng khách du lịch đến Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019

Cũng theo Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3.669 tỷ đồng, giảm 52,9% so với cùng kỳ 2019. Nguyên nhân dẫn đến các chỉ tiêu du lịch giảm sâu là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hoạt động kinh doanh dịch vụ bị dừng do thực hiện quy định giãn cách xã hội; Tiến độ triển khai một số nhiệm vụ công việc bị đẩy lùi thời gian, chậm so với kế hoạch đề ra.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành du lịch Thanh Hóa tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm kích cầu du lịch, thu hút du khách, như: Triển khai Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; công bố và thực hiện Chương trình kích cầu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; Xây dựng và triển khai kế hoạch liên kết các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa - Nghệ An- Hà Tĩnh - Quảng Bình để nối tuyến du lịch, tuyên truyền xúc tiến du lịch; tổ chức công bố các tuyến du lịch mới; tổ chức đón đoàn farmtrip tỉnh Quảng Nam và tổ chức hội nghị xúc tiến hợp tác phát triển du lịch Thanh Hóa - Quảng Nam; triển khai kế hoạch tuyên truyền du lịch Thanh Hóa trên Đài truyền hình Quốc gia VTV; Tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch.

Mạnh Cường