Thanh Hóa phục hồi ngành du lịch sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc thực hiện các giải pháp phục hồi ngành du lịch tỉnh Thanh Hóa sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Biển Sầm Sơn.

Trong những năm gần đây, ngành du lịch Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều đột phá quan trọng trong phát triển hạ tầng, quảng bá và đa dạng hoá các sản phẩm du lịch, tạo sức hút lớn đối với du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát, lan nhanh và khó kiểm soát trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch toàn cầu nói chung và du lịch Việt Nam, du lịch Thanh Hóa nói riêng. Việc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã dẫn đến lượng khách du lịch đến Thanh Hóa giảm sâu; cụ thể: 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách ước đạt 2.631.000 lượt, giảm 59% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế đạt 18.305 lượt khách, giảm 85,8%; tổng thu du lịch ước đạt 3.669 tỷ đồng, giảm 52,9% so với cùng kỳ 2019, trong đó, khách quốc tế đạt 6.770.000 USD, giảm 83,2%. Kết quả nêu trên đã ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển du lịch của tỉnh năm 2020 nói riêng và Chương trình Phát triển du lịch giai đoạn 2016- 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII ban hành tại Quyết định số 290-QĐ/TU ngày 27-5-2016 nói chung.

Đến nay, đại dịch COVID-19 trong nước đã được kiểm soát, ngành du lịch Việt Nam đang nỗ lực thực hiện chiến lược phục hồi với trọng tâm đẩy mạnh du lịch nội địa, thực hiện chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, tiến tới mở cửa du lịch quốc tế khi đảm bảo các điều kiện cho phép. Thực hiện Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL ngày 8-5-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch 131/KH-UBND ngày 12-6-2020 triển khai thực hiện Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Để hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 và phục hồi hiệu quả ngành du lịch Thanh Hóa, phấn đấu đảm bảo các chỉ tiêu về phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tranh thủ mọi nguồn lực, tích cực, chủ động thực hiện và phối hợp triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch Thanh Hóa. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các giải pháp phục hồi ngành du lịch đến cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, nhân dân và phát động hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh là điểm đến hấp dẫn, an toàn trên các phương tiện thông tin truyền thông; giới thiệu các chương trình kích cầu du lịch Thanh Hóa tại các các sự kiện du lịch trong và ngoài tỉnh; Tổ chức đón các đoàn doanh nghiệp và báo chí về khảo sát, kết nối xây dựng, chào bán các tour du lịch đưa khách về Thanh Hóa; Định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch xây dựng kế hoạch nghiên cứu, khai thác, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác; tích cực hưởng ứng, tham gia các sự kiện du lịch lớn trong và ngoài tỉnh; Tăng cường liên kết với các địa phương trong cả nước trong việc tìm kiếm thị trường; tổ chức khảo sát, xây dựng các tour du lịch mới, đặc biệt chú trọng khai thác hiệu quả các đường bay hiện có và đường bay mới đến và đi từ Cảng Hàng không Thọ Xuân - Thanh Hóa.

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh du lịch Thanh Hóa; tăng cường thời lượng, tần xuất phát sóng, bài viết; xây dựng các chuyên trang, phóng sự, chuyên đề, chuyên mục quảng bá du lịch; xây dựng hình ảnh, slogan mới và nội dung quảng bá “Thanh Hóa - điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn".

Hiệp hội Du lịch tỉnh duy trì và khai thác hiệu quả trang facebook “Du lịch Thanh Hóa - điểm đến an toàn”; thường xuyên cập nhật các sự kiện, hoạt động, kết quả kinh doanh du lịch trong tỉnh, các sản phẩm du lịch mới, các chương trình kích cầu du lịch. Đồng thời Phát động chiến dịch “Người Thanh Hóa ưu tiên đi du lịch Thanh Hóa”; hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp du lịch tăng cường hoạt động quảng bá tại website của doanh nghiệp, thường xuyên cập nhật các chương trình kích cầu, giảm giá của doanh nghiệp đến đông đảo khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Tập trung xây dựng sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch hiện có, xây dựng các gói kích cầu du lịch hấp dẫn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp hội Du lịch tỉnh định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ; đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật; bổ sung, làm mới sản phẩm, tái cơ cấu và nâng cao chất lượng dịch vụ; Tổ chức khảo sát, kết nối, công bố các tour du lịch mới; vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch chung tay, hưởng ứng, phối hợp xây dựng các chiến dịch kích cầu du lịch dưới nhiều hình thức với phương châm “Tăng tối đa chất lượng sản phẩm, giảm tối đa giá thành sản phẩm”, đồng thời đảm bảo tiêu chí an toàn, hấp dẫn khách du lịch.

Các đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực đầu tư làm mới, hoàn thiện các điểm đến du lịch, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo đón và phục vụ du khách; Khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn; tổ chức công bố các sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút khách du lịch; đẩy mạnh triển khai hình thành các các khu nông nghiệp, lâm nghiệp, trang trại kết hợp khai thác du lịch. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và du lịch, UBND thành phố Sầm Sơn, UBND thành phố Thanh Hóa: Sớm hoàn thành Dự án Làng bích họa núi Trường Lệ (thành phố Sầm Sơn); nghiên cứu triển khai phố đi bộ, chợ đêm (thành phố Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch vi phạm quy định pháp luật, bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, bình đẳng; cập nhật thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách du lịch.

BĐT