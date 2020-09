Thanh Hóa: Các cấp, các ngành phải đồng lòng thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch

Chiều 9-9, Ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo và kết quả phát triển du lịch 8 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phát triển du lịch, đã báo cáo kết quả phát triển du lịch 8 tháng đầu năm 2020. Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm, ngành du lịch Thanh Hóa đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, các lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch bị hủy; nhiều hội nghị, hội thảo trong chương trình du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, tổng kết, khen thưởng) tại các khách sạn lớn đã bị hoãn hoặc hủy bỏ; các di tích, danh thắng tạm dừng đón khách du lịch trong một thời gian nhất định; lượng khách đăng ký đi du lịch, có kế hoạch du lịch đều giảm mạnh; công suất sử dụng buồng phòng của các cơ sở lưu trú du lịch chỉ đạt 26,7%; tình trạng khách hủy tour, hủy dịch vụ đã đặt tại các công ty lữ hành trong tỉnh lên đến 95%...

Khách du lịch đến Sầm Sơn sau đợt cách ly xã hội do dịch COVID-19

Thực trạng trên đã tác động nghiêm trọng đến hoạt động du lịch nói chung, các chỉ tiêu tăng trưởng du lịch nói riêng. Theo thống kê trong 8 tháng, toàn tỉnh đón được 6.007.000 lượt khách, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 53,6% kế hoạch năm 2020 (trong đó khách quốc tế đạt 24.500 lượt khách, giảm 87,9% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 6,1% kế hoạch năm 2020); tổng thu du lịch ước đạt 7.498,1 tỷ đồng, giảm 30,5% so với cùng kỳ 2019 và đạt 36,6% kế hoạch năm 2020.

Mặc dù vậy, công tác phát triển du lịch thời gian qua cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lưu trú du lịch và dịch vụ được tăng cường, nhất là tại các khu du lịch biển Hải Tiến, Sầm Sơn, Quảng Xương, Hải Hòa.

Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tiếp tục được triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức, như tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch tại TP Sầm Sơn (tháng 6-2020); Lễ công bố tour du lịch “Về miền di sản Ninh Bình - Thanh Hóa” và Phát động Chương trình kích cầu du lịch nội địa (tháng 6-2020)... Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tiếp tục được duy trì triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, từ đó kiểm tra, nhắc nhở các địa phương, các cơ sở kinh doanh du lịch bảo đảm các điều kiện đón và phục vụ khách du lịch...

Lam Kinh - điểm đến an toàn, hấp dẫn du khách

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng như các ngành, địa phương trong việc khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả nhất định.

Xác định từ nay đến cuối năm, hoạt động du lịch vẫn còn gặp nhiều khó khăn do diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19. Song, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo cho rằng, đây cũng là thời điểm để ngành Du lịch ổn định và sẵn sàng tâm thế cho giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch cả trong nước và thế giới, thông qua các phương tiện truyền thông và công nghệ hiện đại; tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch theo hướng tăng khả năng cạnh tranh; tích cực huy động các nguồn lực xã hội vào lĩnh vực du lịch, đặc biệt là từ doanh nghiệp và người dân; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên cho công tác đào tạo nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ, khả năng tư duy, khả năng ngoại ngữ…

Khách du lịch trải nghiệm sản phẩm du lịch Golf tại Quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn.

Trong phát triển du lịch, nhà nước đóng vai trò dẫn dắt thông qua các cơ chế chính sách phù hợp. Do vậy, đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo phải là nòng cốt; còn các cấp, các ngành phải cùng đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch. Theo đó, Ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh cần có cơ chế giao ban hợp lý; đồng thời, các thành viên Ban chỉ đạo cần chủ động, tích cực và trách nhiệm để cùng Ban chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham khảo ý kiến các chuyên gia và kinh nghiệm phát triển du lịch của các địa phương trọng điểm. Từ đó, có căn cứ để thuê chuyên gia giỏi tiến hành khảo sát, đánh giá và xây dựng chiến lược phát triển du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh Thanh Hóa.

Khôi Nguyên