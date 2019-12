Pù Luông và trào lưu du lịch mùa xuân

Những tháng cuối năm là khởi điểm cho trào lưu du lịch mùa xuân tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nơi các doanh nghiệp, các hộ làm du lịch bận rộn với các tour phục vụ khách du lịch quốc tế.

Giải chạy Marathon băng rừng Việt Nam – Pù Luông là sự kiện được tổ chức vào mùa xuân hằng năm, thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Bắt đầu từ tháng 11, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông bao gồm các địa điểm du lịch hút khách như Pù Luông Retreat, bản Đôn (xã Thành Lâm), Pù Luông Eco Garden (xã Thành Sơn) của huyện Bá Thước và bản Hang (xã Phú Lệ, Quan Hóa) chủ yếu đón khách du lịch quốc tế. Đây là điều dễ hiểu bởi, mùa hè được xem là cao điểm du lịch trong năm của Pù Luông, thu hút số lượng khách du lịch lớn nhất trong năm cả nội địa lẫn quốc tế. Tuy vậy, lượng khách du lịch trong nước đến với Pù Luông chủ yếu là vào thời điểm đầu năm và mùa hè, còn những tháng cuối năm lại là thời điểm dành cho khách du lịch quốc tế. Theo thống kê của Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Bá Thước, trong khoảng 2 năm trở lại đây, các điểm du lịch khám phá, cộng đồng chủ yếu dành sự ưu tiên cho khách du lịch quốc tế vào thời điểm cuối năm, đầu năm mới dương lịch và Tết Nguyên đán. Các tour du lịch kết nối được triển khai trong tỉnh và các tour kết nối liên tỉnh cũng chủ yếu tiếp nhận đăng ký mua của khách du lịch quốc tế.

Đây là điều dễ hiểu bởi vào mùa khô, thời tiết thuận lợi hơn, nhất là năm nay ít mưa, khô ráo nên việc tham gia các tour du lịch khám phá thiên nhiên, du lịch cộng đồng trải nghiệm của khách du lịch rất thuận lợi. Đây cũng chính là yếu tố làm tăng sự hấp dẫn của Pù Luông đối với du khách quốc tế. Mặt khác, theo khảo sát của một số doanh nghiệp lữ hành, khách du lịch quốc tế rất thích đến với các điểm du lịch của Pù Luông vào dịp cuối năm và đầu năm mới. Bởi vậy, không chỉ có các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh, mà ngay cả các hộ làm du lịch cộng đồng (homestay) nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông của hai huyện Bá Thước và Quan Hóa đã đón đầu xu thế này. Đây cũng chính là trào lưu du lịch mùa xuân đã nở rộ trong 2 - 3 năm trở lại đây tại Pù Luông. Theo quản lý các khu du lịch Pù Luông Retreat và Pù Luông Eco Garden, mặc dù là thời điểm mùa đông, nhưng lượng khách du lịch quốc tế vẫn được duy trì khá đều đặn, thường xuyên, rất ít khi trống phòng. Lượng khách chủ yếu là từ các tour, các gói du lịch, khách lẻ nếu không đặt trước cũng không dễ để có phòng lưu trú. Mức giá dịch vụ dù là cuối năm nhưng cũng không giảm so với mùa hè. Đặc biệt là từ nửa cuối tháng 12 cho tới Tết Nguyên đán, khách du lịch cả trong nước và quốc tế đều phải đăng ký đặt sớm trước cả tháng may ra mới có phòng. Đối với các hộ làm du lịch cộng đồng – homestay, đây cũng chính là cao điểm mùa xuân, hoạt động hết công suất. So với những năm trước, lượng du khách đến với các điểm du lịch của huyện Quan Hóa tăng trên 30%. Trong khi đó, so với các năm 2017, 2018, lượng du khách vào thời điểm cuối năm, đầu năm mới tăng trên 40%, trong đó lượng du khách quốc tế năm sau luôn tăng cao hơn so với năm trước.

Qua đánh giá của Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách du lịch quốc tế đến với Pù Luông vào thời điểm những tháng cuối năm, dịp đầu năm mới và Tết Nguyên đán chính là điểm mới mang tính đột phá của du lịch các huyện Bá Thước, Quan Hóa nói riêng và với du lịch Thanh Hóa nói chung. Ngay sau khi công bố các tour du lịch Pù Luông (năm 2018), ngành du lịch cùng với hai địa phương trên và các đơn vị, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, các hộ dân làm homestay đã xây dựng các tour, sản phẩm du lịch để đáp ứng nhu cầu và thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong mùa đông, vốn vẫn được xem là thấp điểm những năm trước. Trào lưu du lịch mùa xuân cũng chính là giải pháp nhằm từng bước xóa bỏ quan niệm du lịch cao điểm, thấp điểm trước kia để chuyển sang du lịch ổn định 4 mùa quanh năm. Để bảo đảm và nâng cao chất lượng phục vụ du lịch tốt nhất, uy tín nhất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý cấp huyện, các doanh nghiệp, các hộ làm du lịch cộng đồng tại các huyện Bá Thước, trong đó trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng phục vụ du lịch, nhất là đối với du khách quốc tế, đồng thời tiến hành khảo sát điều kiện cơ sở vật chất, từng bước chuẩn hóa các cơ sở lưu trú, phục vụ du khách. Song song với đó, các doanh nghiệp, các hộ làm du lịch tại Pù Luông liên tục tìm hiểu, nắm bắt thị hiếu, nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế đối với trào lưu du lịch mùa xuân. Ông George Burton, du khách đến từ nước Anh chia sẻ: Pù Luông là địa điểm du lịch mà tôi yêu thích nhất ở tỉnh Thanh Hóa. Được tới các bản làng với đồng bào dân tộc thiểu số, được khám phá thiên nhiên, những nét văn hóa truyền thống của đất nước các bạn thông qua các lễ hội, phong tục, tập quán thực sự là những trải nghiệm rất tuyệt vời. Chắc chắn rằng, tôi sẽ đến với Pù Luông nhiều lần trong năm, không chỉ là mùa hè mà cả mùa xuân để tiếp tục có những trải nghiệm, kỷ niệm đẹp với vùng đất này”.

Trong chiến lược du lịch giai đoạn 2020-2025 của tỉnh ta và của các huyện Bá Thước, Quan Hóa, việc đón đầu, phát triển trào lưu du lịch mùa xuân sẽ được ưu tiên hàng đầu để phát triển ngành công nghiệp không khói một cách toàn diện, bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của các địa phương phát triển. Ngành du lịch của tỉnh cũng như hai huyện Bá Thước, Quan Hóa cũng có sự đầu tư, từng bước nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất và dịch vụ nhằm đáp ứng và phục vụ du khách với chất lượng tốt nhất, thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Pù Luông, xây dựng du lịch 4 mùa bền vững cho khu bảo tồn thiên nhiên lớn và đặc sắc của miền Tây xứ Thanh.

Bài và ảnh: Mạnh Cường