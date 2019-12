Năm 2019: Lượng khách du lịch đến Thanh Hóa tăng 17%

Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bằng những giải pháp, chương trình kích cầu và nỗ lực từ các địa phương trong tỉnh, năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đã đón 9.655.000 lượt khách du lịch, tăng 17% so với cùng kỳ.

Du khách đổ về Sầm Sơn dịp hè 2019.

Năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều chương trình, dự án, đề án phát triển du lịch lớn, trong đó trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ du lịch; đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền về các điểm du lịch trên địa bàn; phát triển các tour, sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc; kết nối các tour du lịch liên tỉnh với các điểm đến của tỉnh Thanh Hóa; tăng cường đào tạo và nâng cao kỹ năng làm du lịch cộng đồng tại các địa phương, địa bàn trọng điểm; nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực du lịch; xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, tạo sức hút, sự hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế…

Du khách quốc tế đến với Pù Luông ngày càng nhiều.

Với sự nỗ lực của ngành và các huyện, thị xã, thành phố, năm 2019 toàn tỉnh đón được 9.655.000 lượt khách, tăng 17,0% so với năm 2018, đạt 101,6% kế hoạch năm 2019. Tổng thu du lịch đạt 14.526 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2018; phục vụ 17.905.000 ngày khách, tăng 19,2% so với năm 2018.

Khách du lịch đến với bản Năng Cát, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

Điểm nhấn ấn tượng của du lịch Thanh Hóa trong năm qua đó là lượng du khách quốc tế tăng mạnh với 300.450 lượt khách, tăng 30,5% so với năm 2018. Tổng thu từ khách du lịch quốc tế đạt 90.350.000 USD; phục vụ 898.100 ngày khách, tăng 34,9% so với cùng kỳ. Các điểm du lịch cộng đồng tại các huyện Bá Thước, Quan Hóa, Lang Chánh, Cẩm Thủy là những địa bàn thu hút lượng khách quốc tế nhiều nhất trên địa bàn tỉnh với nhiều sản phẩm, tour du lịch phong phú, đa dạng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thuộc địa bàn các xã Thành Lâm, Thành Sơn, Lũng Niêm, Cổ Lũng (Bá Thước), bản Hang (xã Phú Lệ, Quan Hóa), bản Năng Cát (xã Trí Nang, Lang Chánh), suối cá thần Cẩm Lương (Cẩm Thủy)…

Lượng khách du lịch quốc tế đến với Thanh Hóa trong năm 2019 tăng mạnh.

Với vai trò là đô thị du lịch biển trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, năm 2019, TP Sầm Sơn đã đón được 4.950.000 lượt khách, tăng 15,5% so với cùng kỳ; phục vụ ăn nghỉ 9.750.000 ngày khách; doanh thu đạt 4.600 tỷ đồng, tăng 25,68% so với cùng kỳ, tăng 2,22% so với kế hoạch năm. TP Sầm Sơn cũng đã có nhiều nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện với tiêu chí nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hóa các dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Chất lượng các dịch vụ, tour du lịch trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện và nâng cao rõ rệt.

Những kết quả đạt được đã đạt được trong năm 2019 sẽ là cơ sở, động lực để du lịch Thanh Hóa phấn đấu tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ trong năm 2020.

Mạnh Cường