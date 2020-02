Khoảng 95% tour du lịch tại Thanh Hóa bị hủy do dịch bệnh Covid-19

Du khách tham quan Lam Kinh những ngày đầu năm.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình trạng hủy tour, hủy đặt phòng và các dịch vụ du lịchtại Thanh Hóa tăng đột biến. Theo đó, công suất sử dụng buồng, phòng của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa tỉnh chỉ đạt dưới 25%; khách hủy tour và các dịch vụ du lịch đã đặt tại các công ty lữ hành trong tỉnh cũng lên đến 95%.

Khu di tích lịch sử thắng cảnh Cửa Đạt (huyện Thường Xuân).

Thống kê mới nhất từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 2 – 2020 này, toàn tỉnh chỉ ước đón được khoảng 400 nghìn lượt khách, giảm 50,7% so với cùng kỳ; tổng thu chỉ đạt khoảng hơn 36% so với kế hoạch đề ra. Tính chung 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đón 522,1 nghìn lượt khách, giảm 46% so với cùng kỳ; tổng thu ước đạt 411 tỷ đồng, giảm 31,3% so với cùng kỳ. Cũng theo nhận định của một số ngành liên quan, khả năng thực hiện các chỉ tiêu về lượng khách, ngày khách và tổng thu du lịch trong năm 2020 sẽ giảm từ 10 đến 15% so với năm 2019.

Khôi Nguyên