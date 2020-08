Du lịch Sầm Sơn: Cần chủ động ứng phó với đại dịch

Với việc nới lỏng giãn cách xã hội và cho mở lại các khu, điểm du lịch, bắt đầu từ dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, con đường “hồi sinh” của du lịch Sầm Sơn tưởng chừng như đã được mở ra...

Một góc thành phố du lịch Sầm Sơn.

Những bãi tắm đông kín người vào những ngày cuối tuần hay dịp nghỉ lễ, đã phản ánh sinh động bức tranh cuộc sống đang dần trở lại nhịp điệu bình thường. Đặc biệt hơn, nó mang đến nhiều tín hiệu khả quan và cả những hy vọng về sự phục hồi của ngành công nghiệp không khói, vốn sinh ra chỉ để thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, thăm thú, khám phá của con người. Để tạo cơ sở cho sự “hồi sinh” này, Chính phủ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa và chính quyền TP Sầm Sơn đã đồng hành, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ứng phó các thách thức đặt ra. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã chủ động, tích cực nhằm biến thách thức thành cơ hội phát triển. Đó là thực hiện tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy, cách thức vận hành; chú trọng đến chất lượng dịch vụ, chất lượng nguồn lao động; nâng cao tinh thần đoàn kết, động viên, chia sẻ và giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh, nhằm tạo tâm lý yên tâm cho du khách và bảo đảm an toàn trong quá trình nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn.

Để nhanh chóng nắm bắt và đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách, chính quyền TP Sầm Sơn cũng đã ban hành nhiều phương án quản lý các hoạt động du lịch. Trong đó, chú trọng bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế, tại các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh lữ hành, ăn uống, vận tải và các cơ sở lưu trú. Đồng thời, đưa ra nhiều khuyến cáo đối với du khách, như khai báo trung thực, kịp thời tình hình và diễn biến sức khỏe trong quá trình nghỉ dưỡng, lưu trú; tự giác tuân thủ các quy định và hướng dẫn của hướng dẫn viên, cơ sở lưu trú về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh... Cùng với đó, chính quyền thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và an toàn tắm biển, bằng nhiều hình thức trực quan và các bản tin truyền thanh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và phòng, chống dịch bệnh tại các khu, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn...

Ngoài ra, để du lịch trở lại nhịp “bình thường mới”, thành phố cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, UBND xã, phường và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm túc công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Cùng với đó, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi động, hấp dẫn; xây dựng và đưa vào khai thác một số sản phẩm du lịch bổ trợ. Qua đó, góp phần thu hút du khách về với Sầm Sơn những tháng hè. Kết quả, trong 7 tháng năm 2020, Sầm Sơn đã đón được 2.884.500 lượt khách (bằng 69,92% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 51,05% kế hoạch); phục vụ 5.299.250 ngày khách (bằng 67,92% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 36,79% kế hoạch); tổng thu ước đạt 2.759 tỷ đồng (bằng 72,13% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 54,61% kế hoạch).

Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, đặc biệt là khi trọng điểm du lịch này lại là địa phương đầu tiên xuất hiện bệnh nhân COVID-19. Sự việc đáng tiếc đã đánh dấu sự trở lại đầy nguy hại của đại dịch và có thể sẽ đặt du lịch trước nguy cơ suy thoái mới. Để ứng phó với dịch bệnh, chính quyền thành phố đã đưa ra nhiều biện pháp cấp bách. Trong đó, dừng mọi hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tập trung đông người. Thực hiện cách ly đối với những trường hợp người dân đi về từ Đà Nẵng và các địa phương có dịch. Đặc biệt, thực hiện nghiêm thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phong tỏa điểm dân cư thuộc phường Quảng Vinh. Đồng thời, tiến hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với phường Quảng Vinh và khu vực lân cận. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng phối hợp với Sở Y tế, khẩn trương điều tra, xác minh lịch trình, khoảng cách di chuyển của bệnh nhân 748. Từ đó, có căn cứ để xác định phạm vi, quy mô khu vực giãn cách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Tổ chức phân luồng các bệnh nhân ở phường Quảng Vinh và các địa phương có đối tượng F1, F2 đi khám, điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh. Ngoài ra, thành phố cũng đang tích cực phối hợp với các ngành, các đơn vị, khẩn trương truy vết, xác định các đối tượng F1, F2 để tổ chức giám sát, cách ly và kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Chủ động và sẵn sàng ứng phó với diễn biến khó lường, nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đang đặt ra cho tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và càng hệ trọng với Sầm Sơn – đầu tàu của du lịch Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Hoàng Xuân