Du lịch golf – sản phẩm giàu tiềm năng phát triển

Khách du lịch trải nghiệm chơi golf tại FLC Samson Golf Links.

Du lịch golf không còn là loại hình du lịch mới lạ, nhất là với các nước phát triển. Thậm chí, ngay tại khu vực Đông Nam Á, từ lâu, Thái Lan đã được xem là “Thủ đô golf của châu Á”. Điều này có cơ sở của nó khi “xứ sở chùa vàng” đang sở hữu hàng loạt sân golf hiện đại, với chi phí cạnh tranh và hệ thống các dịch vụ đi kèm đa dạng, tiện nghi, thỏa mãn nhu cầu của các khách hàng khó tính.

Nhờ đó, mỗi năm, Thái Lan thu hút trên dưới 1 triệu golf thủ quốc tế đến thi đấu, nghỉ dưỡng và mang lại doanh thu hàng tỷ đô cho nền kinh tế. Du lịch golf phát triển góp phần biến Thái Lan trở thành điểm đến giải trí chất lượng cao mang đậm phong cách Thái. Đồng thời, sự đóng góp ngày càng lớn của du lịch golf, đã biến loại hình du lịch này trở thành một trong những sản phẩm mũi nhọn và là “con gà đẻ trứng vàng” của du lịch Thái Lan.

Nêu một ví dụ như vậy để thấy, golf không đơn thuần là một môn thể thao đẳng cấp dành cho giới thượng lưu hay thú chơi xa xỉ. Nếu có sự đầu tư hợp lý và khai thác hiệu quả, golf có thể trở thành một sản phẩm du lịch mang lại lợi ích to lớn. Nắm bắt được điều đó, Việt Nam cũng đang nỗ lực để xây dựng golf trở thành một sản phẩm hấp dẫn. Một dấu mốc ấn tượng của du lịch golf Việt ngay trong năm 2019, đó là lần thứ 3 liên tiếp, Việt Nam được tổ chức Giải thưởng golf thế giới (World Golf Award – WGA) vinh danh “Điểm đến golf tốt nhất châu Á”. Đồng thời vượt qua 7 quốc gia được đề cử, lần đầu tiên Việt Nam được nhận danh hiệu “Điểm đến golf tốt nhất thế giới 2019”. Điều này có cơ sở khi Việt Nam đã có nhiều sự đầu tư về cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch theo hướng sang trọng, đẳng cấp, hiện đại. Theo ý kiến chuyên gia, thì với tiềm năng phát triển cũng như tốc độ tăng trưởng nhanh hiện nay, du lịch golf tại Việt Nam có khả năng cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực, trong đó có dòng khách golf cao cấp.

Với những đặc thù nhất định, golf được đánh giá là loại hình du lịch thể thao hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu hướng về thiên nhiên, gắn kết và dựa vào thiên nhiên. Đồng thời, tận dụng được nguồn đất phi nông nghiệp, góp phần bảo vệ được môi trường và cảnh quan thiên nhiên. Khách du lịch golf quốc tế luôn luôn sẵn sàng trả chi phí rất cao, trung bình từ 3.000 đến 5.000 USD/chuyến đi. Tâm lý hay nhu cầu của du khách golf quốc tế và các golf thủ, đó là thường thích thi đấu ở các sân golf lạ, nhiều thách thức. Dựa vào lợi thế sẵn có và nằm trong xu thế phát triển chung của du lịch golf Việt Nam, Thanh Hóa cũng đã bước đầu tiếp cận với dòng sản phẩm này. Và Sầm Sơn - một trong những bãi biển đẹp, trải dài trên 10km được người Pháp đã khai thác từ năm 1906 – đã được “chọn mặt gửi vàng”, với sự đầu tư của Công ty CP Tập đoàn FLC. Có chiều dài 6.580m tính từ các điểm phát bóng, FLC Samson Golf Links là sân 18 hố tuyệt đẹp, kết hợp với cách bài trí hết sức độc đáo của các hố golf, trong đó có nhiều kiểu greens khác nhau. Những fairway nhấp nhô kiểm chứng được khả năng của golf thủ ở mọi góc chơi. Bên cạnh đó, khu Club House với diện tích 8.000 m2, đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn 5 sao, được thiết kế bởi các chuyên gia nước ngoài, sẽ mang đến một không gian tiêu chuẩn cho các golf thủ.

Với vị trí đẹp, thiết kế đẳng cấp quốc tế, FLC Samson Golf Links không chỉ phục vụ nhu cầu chơi golf của “giới mộ điệu”. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, FLC Samson Golf Links đã thu hút hàng nghìn golf thủ trong và ngoài nước đến thử sức. Năm 2015, giải FLC Golf Championship được xem là giải đấu lớn nhất tại Việt Nam, khi quy tụ gần 1.000 golf thủ; giải AMD Golf Challenge cũng được tổ chức thành công tại FLC Samson Golf Links trong năm này. Đặc biệt, FLC Samson Golf Links còn là nơi tổ chức nhiều giải golf đỉnh cao như Faros Golf Tournament (do Công ty Faros Construction tổ chức, diễn ra từ đầu năm 2016)... Với sự hiện diện của FLC Samson Golf Links, Thanh Hóa đã có thêm một loại hình du lịch mới, góp phần tăng lượng du khách đến với Thanh Hóa. Đồng thời, góp phần từng bước đưa du lịch golf Thanh Hóa hiện diện trên bản đồ du lịch golf Việt Nam và trong khu vực.

Mặc dù vậy, do là sản phẩm mới, cần sự đầu tư lớn, lại có phân khúc du khách ở tầm trung – cao cấp. Do đó, để Thanh Hóa trở thành điểm đến du lịch golf đẳng cấp, trước hết, rất cần sự đầu tư cho công tác xúc tiến, quảng bá, nhất là tại các thị trường có số lượng người chơi golf cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ðài Loan, Singapore, Thái Lan, khu vực Bắc Mỹ và châu Âu. Đồng thời, như nhiều chuyên gia đã nhận định, muốn nhìn nhận golf như một ngành công nghiệp thì phải có sự đầu tư, bởi golf hiện nay còn được coi là một lĩnh vực kinh tế. Trong du lịch golf có thể thao golf và thể thao golf cũng thúc đẩy nền kinh tế, khi nó góp phần phát triển các dịch vụ chất lượng cao như khách sạn, resort, spa, trang thiết bị cao cấp, đồ ăn ngon... Đây quả thực là “sân chơi” cho những doanh nghiệp có tiềm lực. Và do đó, chính quyền địa phương cần có cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư và khuyến khích việc xây dựng sản phẩm du lịch này trên cơ sở khai thác giá trị cảnh quan thiên nhiên và cả chiều sâu truyền thống văn hóa.

K.N