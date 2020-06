Doanh nghiệp “chơi lớn” tặng tour du lịch cho khách hàng

Ngày 30/5, Vietravel Hà Nội phối hợp cùng Khu Du lịchTràng An tổ chức chương trình tour Ninh Bình miễn phí cho 100 du khách. Chương trình mang ý nghĩa kích cầu du lịch nội địa, hưởng ứng chiến dịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch phát động.

Doanh nghiệp tích cực chung tay phục hồi du lịch

Quần thể danh thắng Tràng An là một trong những điểm du lịch nổi bật không những của Việt Nam mà còn ở khu vực Đông Nam Á và thế giới. Nhiều di tích danh thắng nơi đây đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng như Khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư... Liên kết giữa các khu vực này là hệ sinh thái rừng đặc dụng Hoa Lư trên núi đá vôi, đất ngập nước và hệ thống sông, hồ, đầm với tổng diện tích 12.252 ha.

Tràng An tự hào là di sản thế giới kép đầu tiên và duy nhất ở khu vực Đông Nam Ákhi đáp ứng cả hai yếu tố nổi bật về văn hóa và thiên nhiên. Trong quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam, Ninh Bình - Tràng An cũng là địa danh được đầu tư để trở thành một khu du lịch tầm cỡ quốc tế, là nơi đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2020 nếu không bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Nhằm hưởng ứng chiến dịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch phát động, 100 du khách đã được tham gia tour du lịch Ninh Bình – Tràng An hoàn toàn miễn phí do Công ty du lịch Vietravel Hà Nội, Khu du lịch Tràng An phối hợp tổ chức. Việc triển khai tour du lịch miễn phí gửi tặng khách hàng được đánh giá rất phù hợp, góp phần hiệu quả vào việc quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn trong giai đoạn mới của ngành du lịch.

Phó giám đốc Vietravel Hà Nội – Ông Phạm Văn Bảy cho biết, Vietravel Hà Nội đã sớm liên hệ, phối hợp với doanh nghiệp Xuân Trường triển khai chương trình “Tặng tour du lịch Ninh Bình – Tràng An” cho khách hàng đăng ký tour. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để kích cầu du lịch trong nước. Trong bối cảnh hiện tại, việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn, khích lệ khách nội địa đi du lịch trong nước là nhiệm vụ hàng đầu. Để làm được điều này cần sự chung tay của các doanh nghiệp, cùng phối hợp đưa ra những sản phẩm, chương trình kích cầu hấp dẫn”.

Những ngày cuối tháng 5, Tràng An bước vào mùa đẹp nhất trong năm, du khách có cơ hội thưởng ngoạn những cánh đồng lúa chín đẹp mê hồn, hay những đầm sen tỏa hương thơm ngát. Chị Hoàng Linh (Hà Nội) tham gia chuyến đi đã rất hào hứng với vẻ đẹp còn khá hoang sơ của núi non, sông nước và những cái đồng lúa trải dài, những đầm sen bên vách núi đẹp như một bức tranh. Khoảng 2h thong dong xuôi đò theo dòng nước cảm giác như lạc vào chốn “bồng lai tiên cảnh” với núi non trùng điệp, hệ thống hang động kì ảo và bầu trời cao rộng ngút ngàn.

Với sự chung tay của các doanh nghiệp, du lịch nội địa được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ và nhanh chóng phục hồi sau dịch bệnh.

Tín hiệu vui từ du lịch trong nước

Bằng sự phối hợp, chủ động của các doanh nghiệp trong việc chung tay phục hồi ngành du lịch, chỉ trong một thời gian ngắn đã mang lại những tín hiệu tích cực cho ngành du lịch trong nước: du khách dễ dàng tiếp cận các sản phẩm cao cấp chất lượng 4 sao – 5 sao với mức giá rẻ tới gần một nửa, lượng khách lựa chọn du lịch trong nước tăng tới 30% so với cùng kỳ. Đặc biệt, du khách còn chia sẻ thông điệp “hãy lựa chọn Việt Nam cho hành trình tiếp theo” khiến thị trường du lịch nội địa sôi động, nhộn nhịp dù mới chớm hè.

Để đảm bảo lượng khách tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, Vietravel liên tục bổ sung, mở rộng các sản phẩm mới, đáp ứng đủ các tiêu chí về cảnh đẹp, chi phí, độ an toàn. Bên cạnh đó, triển khai cung cấp đa dạng các dịch vụ lẻ Free & Easy như phòng khách sạn; vé máy bay, xe ôto, combo phòng khách sạn cộng với xe với tuyến/ vé máy bay... Ngoài ra, thay vì tập trung vào khai thác các đoàn du lịch đông, công ty cũng “làm mới mình” với những gói ưu đãi hướng tới các nhóm khách nhỏ từ 4 – 6 – 8 khách, nhóm gia đình, nhóm khách trẻ tuổi.

