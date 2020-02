Danh thắng Hàm Rồng: Điểm hẹn mùa xuân

Ngày xuân, nương theo câu ca “Thanh Hoa thắng địa là nơi/ Rồng vờn hạt ngọc, Hạc bơi chân Thành”, du khách lại tìm về vùng danh thắng đã nức tiếng bởi vẻ đẹp thiên nhiên trời ban và các giá trị văn hóa đặc sắc có một không hai: Vùng danh thắng Hàm Rồng (TP Thanh Hóa).

Du khách tham quan vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng.

Hàm Rồng, từ xưa đã là một vùng danh thắng kỳ tú và mấy phần huyền hoặc. Khi qua đây, vị chủ soái Tao đàn nhị thập bát tú - Vua Lê Thánh tông đã gieo xuống những vần thơ bay bổng và thoát tục:“... Mây rơi đầy đất nhờ ai quét/ Nhà trống thấu trời mượn đá vây/ Đây núi kia rừng tiên phật quá/ Như mời du khách đến cùng say...”. Tọa lạc ở nơi “nước trời một sắc” ấy, Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng ví như bông hoa sen nở giữa cảnh thiền. Leo qua ngót trăm bậc thềm đá, phóng mắt ra xa mà ngắm sông Mã chảy lặng lờ giữa đôi bờ xóm làng, phố xá và non xanh bốn bề như hắt cái màu sự sống ấy lên bầu trời mùa xuân. Giữa ngút ngàn thông xanh trên đỉnh Đồi C4, biệt lập và u tĩnh, thiền viện mang đến cho khách tham quan cảm giác như lạc vào một thế giới khác, giữa những ngày xuân vô ưu, vô phiền. Giữa khói hương nghi ngút, mang theo lòng thành kính, người người cầu được tốt tươi, no đủ, an lành và càng mong cho tâm hồn được thanh thản, thoát khỏi những ràng buộc thói thường.

Giữ cho mình thói quen dâng hương, vãn cảnh những ngày đầu năm mới, chị Phương Hoa (TP Thanh Hóa) luôn chọn Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng là điểm hẹn mùa xuân. Chị tâm sự, có lẽ do niềm xác tín tâm linh, nên mọi năm gia đình chị thường xuất phát từ sáng mùng 1 tết. Năm nay, thời tiết khá thất thường và phải lùi sang mùng 2, nhưng chị vẫn rất mãn nguyện. Với chị, điểm đến tâm linh này không chỉ hấp dẫn nhờ vẻ đẹp tự tại, mà hơn hết, nó giúp chị phần nào cân bằng đời sống tinh thần.

Là một trong những làng cổ nổi tiếng nhất Việt Nam, làng cổ Đông Sơn nằm cạnh sông Mã, đã trở thành một chứng nhân lịch sử nghìn năm tuổi. Đồng thời, là một “bảo tàng văn hóa” vô cùng sinh động, đặc sắc và giàu giá trị của mảnh đất xứ Thanh. Di chỉ văn hóa Đông Sơn đã làm kinh ngạc các nhà nghiên cứu, khi nó là minh chứng sinh động cho một giai đoạn phát triển đỉnh cao của văn minh người Việt cổ. Trải qua thời gian, ngôi làng bé nhỏ nằm giữa vùng đồng bằng hữu ngạn hạ lưu sông Mã và nép mình giữa “Chín mươi chín ngọn bên đông”, vẫn còn mang nhiều dáng dấp của làng Việt cổ yên bình, với cây đa, giếng nước, sân đình, cùng nhiều danh thắng, di tích trầm mặc và một bức tranh sơn thủy hữu tình. Và, cũng như ông cha ta từ ngàn đời nay, những con người vùng ven sông Mã ấy luôn biết tận cùng yêu thương, hiền lành và dũng cảm trong cuộc tranh đấu giành giật sự sống, để sinh tồn, phát triển.

Nhiều chuyên gia du lịch đánh giá, làng cổ Đông Sơn có tiềm năng du lịch lớn. Địa danh này hội tụ nhiều loại di tích, như khảo cổ, lịch sử - văn hóa, cách mạng kháng chiến, kiến trúc và cảnh quan đẹp. Đặc biệt, đây còn một giếng cổ hơn 2.000 năm tuổi và 13 ngôi nhà cổ giàu giá trị nghệ thuật, kiến trúc thẩm mỹ, cũng như mang trong mình nhiều câu chuyện lịch sử - văn hóa thú vị về vùng đất cổ này. Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có để trở thành điểm đến hấp dẫn, đầu năm 2019, UBND TP Thanh Hóa đã công bố “Tuyến du lịch tham quan làng cổ Đông Sơn”. Đồng thời, giao cho Ban Quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng trực tiếp quản lý, đón tiếp khách. Đây là cơ sở để các đơn vị lữ hành chuyên nghiệp, xây dựng nhiều tour tham quan giới thiệu đến du khách; trong đó có tour “Âm vang làng cổ Đông Sơn”. Nhờ vậy, kể từ khi công bố tour du lịch, làng cổ Đông Sơn đã đón được trên 3.000 lượt khách đến tham quan.

Bên cạnh Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng và làng cổ Đông Sơn, vùng danh thắng Hàm Rồng còn nhiều điểm đến hấp dẫn khác. Điển hình là cầu Hàm Rồng, núi Ngọc, động Tiên Sơn, động Long Quang, hồ Kim Quy, Đồi C4, núi “QUYẾT THẮNG”, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sĩ... Danh thắng này đã và đang được quy hoạch, đầu tư để trở thành quần thể du lịch sinh thái cảnh quan nổi bật của TP Thanh Hóa.

Bài và ảnh: K.N