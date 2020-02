Chung tay kích cầu, đưa du lịch vượt qua thời điểm khó khăn

Chiều 24-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp khắc phục ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, đối với hoạt động phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đánh giá của Sở VHTT&DL, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến ngành du lịch Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Đặc biệt, các hoạt động dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vận tải, lữ hành… chịu tác động lớn nhất. Cụ thể, công suất sử dụng buồng, phòng của các cơ sở lư trú chỉ đạt 25%. Tình trạng hủy tour, hủy dịch vụ đã đã tại các công ty lữ hành lên đến 95%. Cùng với đó, dịch bệnh đã khiến cho các hoạt động VHTT&DL tại các khu, điểm du lịch bị dừng hoặc hạn chế quy mô tổ chức. Trong đó có các lễ hội đầu xuân lớn, thu hút đông đảo khách thập phương như lễ hội Đền Nưa - Am Tiên, lễ hội Khai ấn Đền Trần, lễ hội Trung Túc Vương Lê Lai…

Theo thống kê, trong tháng 1-2020, lượng khách chỉ đạt 122.600 lượt, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm 2019; tổng thu đạt 123,8 tỷ đồng, giảm 16,9% so với cùng kỳ 2019. Trong tháng 2-2020, tháng cao điểm bùng phát dịch bệnh, lượng khách du lịch giảm mạnh. Trong đó, tổng khách ước đạt 399.500 lượt, giảm 50,7% so với cùng kỳ 2019; tổng thu ước đạt 287 tỷ đồng, giảm 36,1% so với cùng kỳ 2019. Kết quả này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển du lịch đề ra năm 2020. Do đó, dự báo các chỉ tiêu về lượt khách, ngày khách và tổng thu du lịch có thể giảm 15% so với năm 2019.

khách du lịch tham quan di sản Lam Kinh.

Trước thực trạng trên, đại diện Hiệp hội du lịch, các khu, điểm du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp và kiến nghị với UBND tỉnh nhiều nội dung nhằm giải quyết khó khăn, kích cầu du lịch. Cụ thể là nhóm giải pháp quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với thông điệp “Thanh Hóa – điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn”; tổ chức các hoạt động VHTT&DL và miễn/giảm giá vé vào các khu, điểm du lịch; công bố tour, tuyến du lịch mới; tổ chức các đoàn famtrip, presstrip khảo sát, kết nối các khu, điểm du lịch; tham gia các hội chợ và sự kiện du lịch trong, ngoài tỉnh. Nhóm giải pháp về kích cầu du lịch sẽ tập trung vào việc giảm giá vé, tiền phòng, khuyến mại các dịch vụ, quà tặng đi kèm… Đồng thời, liên kết các doanh nghiệp lữ hành, vận tải, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí thành chuỗi hoạt động khép kín và cam kết nâng cao chất lượng các dịch vụ. Cùng với đó là nhóm giải pháp xây dựng các sản phẩm du lịch mới, sản phẩm bổ trợ (phố đi bộ, chợ đêm và làng Bích họa ở Sầm Sơn; du lịch nông nghiệp, trang trại tại Thạch Thành, Thường Xuân…). Ngoài ra, nhóm giải pháp cơ chế, chính sách sẽ tập trung đề nghị tỉnh xem xét giản thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế và giảm lãi suất cho các doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, khách sạn trong 6 tháng đầu năm…

Khôi Nguyên